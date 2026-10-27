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TV

Formidabile: tutte le informazioni sulla puntata di oggi, 27 ottobre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Formidabile: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 27 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Formidabile, programma televisivo condotto da Elenoire Casalegno. Uno show dedicato ai programmi cult, ai personaggi e ai momenti che hanno segnato la storia e l’evoluzione di Rai 2 dal suo esordio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni terza puntata

La terza puntata, intitolata “Il mondo di Arbore”, sarà dedicata a Renzo Arbore e riproporrà una carrellata dei suoi principali programmi. La sua ironia, il suo linguaggio e la sua musica hanno segnato la storia e l’evoluzione della televisione, che molto deve alle sue invenzioni e ai suoi programmi. In chiusura sarà la volta della “Shock Parade”, la divertente e irriverente classifica dei tre titoli più “scioccanti” tra le proposte trasgressive di Rai 2.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Formidabile su Rai 2? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima lunedì 12 ottobre 2026; la quinta e ultima – salvo cambi di programmazione – lunedì 9 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: lunedì 12 ottobre 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: lunedì 19 ottobre 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: martedì 27 ottobre 2026 OGGI
  • Quarta puntata: martedì 3 novembre 2026
  • Quinta puntata: martedì 10 novembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Formidabile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 27 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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