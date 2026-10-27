Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 27 ottobre 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda su Rai 3, il martedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Alla conduzione Antonino Monteleone. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 27 ottobre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Gli scontri e le manifestazioni che hanno attraversato diverse città italiane, le tensioni internazionali che continuano a ridefinire gli equilibri geopolitici, un’inchiesta esclusiva sui presunti certificati medici di idoneità rilasciati a cittadini stranieri irregolari e il dramma dell’emergenza abitativa saranno al centro della nuova puntata di “Filorosso”.

La trasmissione si aprirà con un focus dedicato ai principali scenari geopolitici internazionali e alle crisi che stanno ridefinendo gli equilibri mondiali. Ospite in studio il sociologo e politologo Alessandro Orsini.

Ampio spazio sarà poi dedicato alle manifestazioni e agli scontri divampati in diverse città italiane e alle indagini su Youssef Siher, fermato perché ritenuto la mente del “Movimento 17 Ottobre”. A confrontarsi in studio saranno, tra gli altri, la giornalista e scrittrice Karima Moual, il direttore di “Libero” Pietro Senaldi, il consigliere regionale della Lombardia del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino, il giornalista Gianluigi Paragone, l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace e il saggista e presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei.

Nel corso della puntata sarà inoltre proposta un’inchiesta esclusiva sugli sviluppi dell’indagine della Procura di Ravenna sui presunti falsi certificati medici emessi per dichiarare i migranti irregolari non idonei al trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio.

Spazio anche all’emergenza casa, tra sfratti, disagio abitativo e occupazioni abusive. Le telecamere di “Filorosso” racconteranno le storie di anziani costretti a lasciare le proprie abitazioni, le difficoltà di chi non riesce ad accedere a un alloggio e i meccanismi che alimentano il racket delle occupazioni, compresi i circuiti che spiegano e favoriscono l’occupazione degli immobili.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – martedì 27 ottobre 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.