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DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 27 ottobre 2026 su La7

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 27 ottobre 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 27 ottobre 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 27 ottobre 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Al centro della puntata tutte le novità in materia di fisco e pensioni in arrivo con la manovra del governo Meloni ormai in dirittura d’arrivo prima delle prossime elezioni. Attenzione anche agli esteri, con le notizie in diretta dallo Stato di Israele, dove si vota per il rinnovo del Parlamento, e alle possibili conseguenze per l’Italia in caso di riconferma o meno della leadership del primo ministro israeliano Netanyahu, deciso, se vincitore, a proseguire la guerra contro l’Iran. Spazio anche alla politica interna, con il fronte delle proteste nel Paese sempre caldo, come pure alle strategie della maggioranza per fronteggiarle e a quelle delle opposizioni sempre alla ricerca di un programma comune e di una guida per la coalizione. Appuntamento dunque stasera, 27 ottobre 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Maurizio Landini
  • Silvia Salis

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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