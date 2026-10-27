Io sono nessuno: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 27 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io sono nessuno (Nobody), film del 2021 diretto da Il’ja Najšuller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Hutch Mansell sembrerebbe un padre di famiglia mite: ha una bella moglie e due figli, un lavoro d’ufficio e conduce una vita insopportabilmente monotona. Una notte, quando due ladri irrompono nella sua casa di periferia, rinuncia a intervenire per difendere se stesso e la sua famiglia, cercando di evitare che la situazione degeneri. A causa di quest’episodio, la sua famiglia e il vicino di casa lo etichettano come un “signor nessuno”, generando in lui profonda frustrazione. In realtà lui cerca con difficoltà di trattenere la sua vera natura, che si scatena una notte quando si imbatte in alcuni malviventi russi che importunano una ragazza su un autobus: per difenderla, pesta violentemente questi ultimi, riducendone uno in fin di vita. Tuttavia, in seguito a questa azione, Hutch e la sua famiglia sono presi di mira da un signore della droga russo, Yulian, fratello del ragazzo in fin di vita, che minaccia di vendicarsi su di loro. L’oscuro passato di Hutch, celato da una vita apparentemente tranquilla, ritorna presto a galla.

Io sono nessuno: il cast

Abbiamo visto la trama di Io sono nessuno, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bob Odenkirk: Hutch Mansell

Connie Nielsen: Becca Mansell

RZA: Harry Mansell

Aleksej Serebrjakov: Yulian Kuznetsov

Christopher Lloyd: David Mansell

J. P. Manoux: Darren

Gage Munroe: Blake Mansell

Colin Salmon: Banion

Michael Ironside: Eddie Williams

Streaming e tv

Dove vedere Io sono nessuno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, martedì 27 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.