Tutto il mio folle amore: trama, cast, colonna sonora e streaming del film

Stasera, 1 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Tutto il mio folle amore, film italiano del 2019 diretto da Gabriele Salvatores. Il film è liberamente ispirato al romanzo Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas, che racconta la storia vera di Franco e Andrea Antonello, padre e figlio autistico che hanno fatto un lungo viaggio in moto in sud America. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il sedicenne Vincent è affetto da autismo, è stato cresciuto con difficoltà da sua madre Elena e dal marito Mario, che lo ha adottato. Una sera Willy, il padre naturale del ragazzo, che è chiamato il Modugno della Dalmazia, dopo un concerto e con parecchio alcol in corpo, entra di soppiatto in casa di Elena e Mario, che lo accoglie chiamandolo il merda. Svegliato dalle urla della madre Vincent capita nella discussione. Willy per la prima volta vede il figlio e scopre che non è come se lo immaginava. Elena infuriata lo caccia. Alla mattina Vincent non si trova, scomparso. Si era nascosto sotto un telo nel pianale del pick-up del padre, che ignaro lascia Trieste andando in Slovenia. Willy ferma l’auto in mezzo al nulla per un bisogno fisiologico, Vincent salta giù da dietro e comincia a correre. Dopo la sorpresa iniziale, e dopo aver rassicurato Elena e Mario, iniziano a conoscersi. Insieme percorrono le tappe della tournée dove Willy aveva in programma di cantare. Si fermano a mangiare e Vincent vuole solo patate, quando il padre cerca di parlargli lui quasi automaticamente risponde: Vincent Masato, nato a Trieste il 13 luglio del 2003 da Elena Masato adottato dal signor Mario Topoli, tu ti chiami Willy boy e sei il mio papa. Queste parole alzano un vento che fa muovere le tende del locale e accendono qualcosa in Willy.

Tutto il mio folle amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama Tutto il mio folle amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Santamaria: Willi

Valeria Golino: Elena Manzato

Diego Abatantuono: Mario Toppoli

Giulio Pranno: Vincent Manzato

Daniel Vivian: Dragan

Marusa Majer: Anja

Tania Garribba: Lorena

Maria Gnecchi: Danja

Colonna sonora

Qual è la colonna sonora di Tutto il mio folle amore? Ecco i brani presenti nel film:

Tu si’ na cosa grande (Domenico Modugno/ Roberto Gigli)

Marinai, donne e guai (Domenico Modugno)

Vincent e Willy (Mauro Pagani)

Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno/ Franco Migliacci)

Vincent (Don McLean)

Elena (Mauro Pagani)

Resta cu’mme (Domenico Modugno/ Dino Verde)

Cosa sono le nuvole (Domenico Modugno/ Pier Paolo Pasolini)

L’equilibrista (Mauro Pagani)

Care For (Mauro Pagani)

Vincent e Willy (reprise) (Mauro Pagani

Streaming e tv

Dove vedere Tutto il mio folle amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 1 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi in onda sulla Rai da pc, tablet e smartphone.