Tutti per Uma: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 23 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Tutti per Uma, film del 2021 diretto da Susy Laude con Pietro Sermonti, Pasquale Petrolo, Antonio Catania e tanti altri attori italiani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La famiglia Ferliga è composta da soli maschi, compreso il cane Mimmo. Il più piccolo è Emanuele, 7 anni, soprannominato Nano; suo fratello maggiore Francesco ha abbandonato il sogno di ballare quando la loro madre Fiore è venuta a mancare. Il padre Ezio è un apicultore che produce solo miele amaro, lo zio Dante uno scapolone che passa il tempo a realizzare video demenziali, e nessuno dei due ha le capacità, o l’intenzione, di occuparsi dell’azienda vinicola di famiglia, alla quale provvede solo il nonno Attila, peraltro oberato dai debiti. Il consulente bancario Victor, avido e senza scrupoli, propone ad Attila di ipotecare la sua casa e i suoi vigneti: ma proprio al momento della firma il nonno ha un attacco di cuore. Avrà firmato o meno le carte che consegnavano i suoi possedimenti a Victor?

Tutti per Uma: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tutti per Uma, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Antonio Catania: Nonno Attila

Lillo (comico): Dante

Pietro Sermonti: Ezio

Laura Bilgeri: Uma

Gabriele Ansanelli: Francesco

Valerio Bartocci: Emanuele

Dino Abbrescia: direttore della banca

Streaming e tv

Dove vedere Tutti per Uma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.