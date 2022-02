Tutte contro lui: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 22 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Tutte contro lui – The Other Woman, film del 2014 diretto da Nick Cassavetes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Carly Whitten, avvocato di New York, conosce e inizia una relazione con Mark King. Dopo un litigio tra i due, Carly decide di farsi perdonare andando a casa di Mark per fargli una sorpresa. Quello che però lei non si aspetta è che alla porta sarà accolta dalla moglie di Mark, Kate, che il giorno dopo, insospettita, fa visita a Carly nel suo ufficio, chiedendole di dirle la verità riguardo alla possibile relazione tra lei e il marito. Una volta scoperta la verità, Kate è disperata, esce con Carly e si ubriaca, tornando poi a casa in pessimo stato. Il giorno dopo, Kate si ripresenta alla porta di Carly per cenare insieme a quest’ultima, che dopo qualche esitazione accetta. Le due si ubriacano e passano una serata assieme divertendosi e andando d’accordo. Carly consiglia a Kate di “Affilare le armi” e le promette che lei e Mark non si vedranno più. Nel frattempo, Carly si è finta l’arredatrice di Kate, per non farsi scoprire dal fratello di quest’ultima, Phil, per il quale esprime da subito una certa attrazione fisica. Mark torna a casa da Kate, stanno per passare una notte d’amore ma mentre Kate si prepara, a Mark squilla il telefono e si allontana dalla stanza. Kate ascolta la telefonata e l’interlocutore del marito si rivela essere una donna con cui quest’ultimo ha un’evidente relazione, che Kate scambia subito per Carly. Dopo aver rivelato al fratello il tradimento di Mark, Kate si incontra con Carly, pronta a rinfacciarle quanto sentito la sera prima, ma tra una cosa e l’altra, le due donne capiscono che Mark ha una seconda amante…

Tutte contro lui: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tutte contro lui, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cameron Diaz: Carly Whitten

Leslie Mann: Kate King

Kate Upton: Amber

Nikolaj Coster-Waldau: Mark King

Nicki Minaj: Lydia

Taylor Kinney: Phil

Olivia Culpo: Raven-Haired Beauty

Don Johnson: Frank Whitten

David Thornton: Nick

Streaming e tv

Dove vedere Tutte contro lui in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 febbraio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.