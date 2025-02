Tutta l’Italia: il testo della canzone di Gabry Ponte a Sanremo 2025

Qual è il testo di Tutta l’Italia, la canzone di Gabry Ponte che Carlo Conti ha scelto come sigla del suo Festival di Sanremo 2025? Di seguito le parole del brano:

Mamma stasera non ritorno

Ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo

Siamo dei bravi ragazzi, apposto

Spaghetti, vino e padre nostro

E la Gioco-o-onda ride

Va bene, ma lei sta a Parigi

I baci vietati ne- nelle stradine nere

Occhi tristi ma felici

Quanti amici degli amici

E canti, ti sento tra le grida

Le luci ci passano le dita

Fa niente se non l’hai mai sentita

Ma con ‘sta roba ci salta

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia

Lasciateci ballare

Con un bicchiere in mano

Domani poi ci pentiamo

A dirci: “Ti amo”

Che qui ci sente tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)

Eh!

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Il calcio lo prendono a calci

La moda che fa degli stracci

Cucina stellata di avanzi, beato santissimo Craxi

E quante mo-o-onеtine

Ma i desideri son dеgli altri

Ma con le collanine d’oro sulle canottiere

L’auto blu con i lampeggianti

Avanti, popolo, avanti

E canti, ti sento tra le grida

Le luci ci passano le dita

Fa niente, baby, così è la vita

E con ‘sta roba ci salta

[Ritornello]

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)

Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia

Lasciateci ballare

Con un bicchiere in mano

Domani poi ci pentiamo

A dirci: “Ti amo”

Che qui ci sente tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)

One, two, three, four

Eh!

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Eh!

Pam-para-rara-ram

Para-rara-ram, para-rara-ra

Significato

Abbiamo visto il testo di Tutta l’Italia di Gabry Ponte (la sigla di Sanremo 2025), ma qual è il significato del brano? La canzone, come recita il comunicato stampa, è “capace di dipingere immagini nostrane presenti nei cuori di tutti noi, che trasmettono l’essenza del nostro paese”. Passaggi che descrivono anche momenti storici di un’Italia che fu, come quando canta: “Il calcio lo prendono a calci, la moda che fa degli stracci, cucina stellata di avanzi, beato santissimo Craxi e quante monеtine”, ricordando ciò che avvenne il 30 aprile del 1993, momento che chiuse la carriera politica di Bettino Craxi. Una descrizione folkloristica dell’Italia che esplode nel ritornello, utilizzato come jingle a Sanremo: “Fa niente, baby, così è la vita e con ‘sta roba ci salta, tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia”.

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2025 (e sentire le parole del testo di Tutta l’Italia di Gabry Ponte) in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.