Tutta colpa di Freud: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 16 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Tutta colpa di Freud, film del 2014 diretto da Paolo Genovese con protagonista Marco Giallini che veste i panni di uno psicanalista cinquantenne separato e con tre figlie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Francesco è uno psicanalista cinquantenne separato e con tre figlie: Sara, una donna lesbica che torna dagli Stati Uniti decisa a diventare etero dopo l’ennesima delusione amorosa; Marta, una giovane donna che gestisce la libreria del nonno; Emma, una diciottenne che ha una relazione con Alessandro, architetto cinquantenne sposato con Claudia. Quando Francesco viene a sapere che Emma frequenta Alessandro che ha la sua età, convince quest’ultimo a seguire alcune sessioni di psicoterapia con lui, ufficialmente per aiutarlo a mettere fine al matrimonio, ma in realtà tentando di fargli recuperare il rapporto con la moglie allontanandolo così dalla figlia. Solo successivamente scoprirà che la moglie di Alessandro è proprio la donna che incontra tutti i giorni e di cui è innamorato, senza tuttavia riuscire mai a dichiararsi. Sara, nel frattempo, comincia a vedere diversi uomini e tenta di adattarsi alle convenzioni di un rapporto etero, senza tuttavia riuscirci. Una mattina però Sara incontra in un bar Luca e i due cominciano una relazione. Marta intanto scopre che un uomo misterioso, che frequenta spesso la sua libreria senza mai comprare nulla, ha rubato alcuni libri. Seguendolo, scopre che si chiama Fabio, è sordomuto e ha commesso questi furtarelli per poter seguire le opere rappresentate al Teatro di Roma, dove lavora, che non è in grado di udire: i due cominciano a frequentarsi, cercando di superare lo scoglio dell’handicap dell’uomo.

Tutta colpa di Freud: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tutta colpa di Freud, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Francesco Taramelli

Anna Foglietta: Sara Taramelli

Vittoria Puccini: Marta Taramelli

Laura Adriani: Emma Taramelli

Alessandro Gassmann: Alessandro

Vinicio Marchioni: Fabio

Daniele Liotti: Luca

Claudia Gerini: Claudia

Paolo Calabresi: Enrico

Gianmarco Tognazzi: Andrea

Giulia Bevilacqua: Barbara

Edoardo Leo: Roberto

Dario Bandiera: Ivano

Maurizio Mattioli: portiere dello studio di Francesco

Francesco Apolloni: barista

Alessia Barela: Laura

Antonio Manzini: Marco Patassini

Michela Andreozzi: professoressa Macro

Lucia Ocone: Adele

Streaming e tv

Dove vedere Tutta colpa di Freud in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.