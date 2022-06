Tueurs – Al di sopra della legge: trama e cast del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 17 giugno 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Tueurs – Al di sopra della legge, pellicola del 2017 diretta da François Troukens. Un avvincente thriller in onda dalle 21.15 e con protagonisti Olivier Gourmet, Kevin Janssens, Lubna Azabal, Natacha Régnier, Bouli Lanners, Johan Leysen. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Tueurs – Al di sopra della legge.

Trama

Mentre Frank Valken si prende una pausa dal mondo delle rapine in banca, un comando di assassini entra in azione e uccide tutti i testimoni. Tra i corpi vi è anche quello dei Veronique Pirotte, il magistrato che investigava sugli affari degli assassini. Trent’anni dopo, gli eventi tornano alla ribalta: arrestato in fragranza di reato e costretto a confrontarsi con la pressione mediatica, Frank non ha altra scelta che scappare e cercare di provare la sua innocenza.

Tueurs – Al di sopra della legge: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Tra i protagonisti troviamo Olivier Gourmet, Kevin Janssens, Lubna Azabal, Natacha Régnier, Bouli Lanners, Johan Leysen. Un rapinatore mette a segno un colpo impeccabile, ma viene accusato di un crimine politico e deve dimostrare la sua innocenza.

Streaming e tv

Dove vedere Tueurs – Al di sopra della legge in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 17 giugno 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.