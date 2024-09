Tu si que vales 2024: le anticipazioni della prima puntata, 21 settembre

Questa sera, sabato 21 settembre 2024, va in onda la prima puntata di Tu si que vales 2024, lo show del sabato sera di Canale 5 record d’ascolti. Alla conduzione Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara; in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, oltre alla rappresentante della giuria popolare Sabrina Ferilli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Vedremo le selezioni di Tu si que vales 2024. Chi arriverà in finale? Tanti i concorrenti con i più disparati talenti pronti a salire sul palco. Il meccanismo è quello conosciuto dai fan del programma: chiunque può partecipare alla trasmissione per dimostrare il proprio talento, senza limiti di età (i partecipanti possono avere da 0 a 99 anni) o di provenienza geografica. L’obiettivo finale di ogni performer è quello di ottenere consensi sufficienti dalla giuria in modo da poter accedere alle fasi successive della gara e riuscire ad arrivare alla finale. Ciascun membro della giuria ha la facoltà di prolungare o di diminuire la durata dell’esibizione del concorrente rispetto ai due minuti concessi dal format toccando la clessidra presente in studio con la loro bacchetta magica. Per passare il turno, il concorrente deve ottenere almeno tre sì da parte dei giudici, ma la giuria popolare può sovvertire il giudizio della giuria. Con il 100 per cento dei voti da parte della giuria popolare, un concorrente può passare direttamente in finale se i giudici si alzano dalla loro postazione per raggiungerlo sul palco.

Ma non finisce qui. C’è anche una piccola clessidra dal potere eccezionale di cui sono dotati tutti e quattro i giudici (Gerry, Maria, Rudy e Luciana). Se uno di loro decide di consegnarla ad un concorrente – dopo che si è esibito, e dopo che è stato votato senza ottenere il pass per la Finale – vuol dire che crede fortemente nel suo talento e che merita una seconda chance. Il performer infatti potrà riesibirsi entro la fine della stessa puntata e solo se otterrà il 100 per cento dalla giuria popolare entrerà ufficialmente a far parte della rosa dei finalisti.

Nel corso delle puntate di Tu si que vales 2024 saliranno vari concorrenti, tra cui escapologi, acrobati, funamboli, artisti di strada, giocolieri, mentalisti, cantanti, ballerini, maghi, imitatori, illusionisti, comici, attori e campioni delle più disparate discipline sportive. A partecipare talenti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età che animano il palco mostrando esibizioni e numeri spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e di sorprenderlo ogni stagione. Capaci spesso, di coinvolgere nelle loro stravaganti performances sia la giuria sia i conduttori che volentieri si mettono alla prova in numeri molto lontani da quella che è la loro realtà artistica mostrando grandi capacità e grande complicità tra loro.

Non mancheranno poi nel corso delle nuove puntate di Tu si que vales 2024 ospiti vip che si divertiranno insieme ai giudici.

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di Tu si que vales 2024 in diretta TV e live streaming? Il talent show va in onda su Canale 5 questa sera, sabato 21 settembre 2024, alle ore 21,30. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire le puntate in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a Mediaset Infinity, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate possono essere recuperate in qualsiasi momento on-demand.