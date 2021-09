Tu si que vales 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi | 25 settembre 2021

Questa sera, sabato 25 settembre 2021, su Canale 5 in prima serata dalle 21.25 va in onda una nuova puntata di Tu si que vales, il talent show condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi saranno chiamati a valutare le esibizioni dei concorrenti. Sabrina Ferilli, invece, sarà la rappresentante fissa della giuria popolare per la terza edizione di fila. Ma dove vedere Tu si que vales 2021 in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Lo show va in onda ogni sabato sera in prima serata dalle 21.25 su Canale 5 per 12 puntate a partire dal 18 settembre 2021. Canale 5 è disponibile al tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD, 105 del decoder Sky.

Tu si que vales 2021 streaming live

Non siete a casa? Nessun problema. Potete recuperare le puntate e le esibizioni di Tu si que vales 2021 in qualsiasi momento tramite l’app di Mediaset Play, che permette di seguire i canali Mediaset in diretta streaming o di recuperare i contenuti in qualsiasi momento tramite la funzione on demand. La app è disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv.

Meccanismo

Durante ogni puntata, la giuria e il pubblico assisteranno alle esibizioni di talenti di tutte le età, provenienti da ogni parte del mondo, con performance riguardanti il canto, la danza, la magia, le arti circensi, gli sport estremi, la recitazione e altro ancora. Ogni giudice può togliere o aggiungere tempo all’esibizione del concorrente, utilizzando una bacchetta su un’apposita clessidra. Per passare il turno, il concorrente deve ottenere almeno tre sì da parte dei giudici ma la giuria popolare può sovvertire il giudizio della giuria. Con il 100% dei voti da parte della giuria popolare, un concorrente può passare direttamente in finale se i giudici si alzano dalla loro postazione per raggiungerlo sul palco. Chiunque può partecipare alla trasmissione per dimostrare il proprio talento, senza limiti di età (i partecipanti possono avere da 0 a 99 anni) o di provenienza geografica.