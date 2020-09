Tu si que vales 2020: quante puntate, durata e quando finisce

Dal 12 settembre 2020 su Canale va in onda Tu si que vales 2020, lo show campione d’ascolti di Canale 5 che vede tra i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Nel ruolo di conduttori ancora una volta Belen Rodriguez, il campione di MMA Alessio Sakara e l’ex rugbista Martin Castrogiovanni. Un cast arricchito da Sabrina Ferilli. Ma quante puntate sono previste per Tu si que vales 2020? Quando finisce il programma? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Tu si que vales 2020? In tutto sono previste 12 puntate, per tenere compagnia ai telespettatori lungo tutto l’autunno, tra prove mozzafiato e momenti esilaranti. La prima puntata è prevista per il 12 settembre 2020; l’ultima per il 28 novembre 2020. Ogni puntata avrà una durata di circa 240 minuti. Di seguito la programmazione tv di Tu si que vales 2020:

Prima puntata: sabato 12 settembre 2020

Seconda puntata: sabato 19 settembre 2020

Terza puntata: sabato 26 settembre 2020

Quarta puntata: sabato 3 ottobre 2020

Quinta puntata: sabato 10 ottobre 2020

Sesta puntata: sabato 17 ottobre 2020

Settima puntata: sabato 24 ottobre 2020

Ottava puntata: sabato 31 ottobre 2020

Nona puntata: sabato 7 novembre 2020

Decima puntata: sabato 14 novembre 2020

Undicesima puntata: sabato 21 novembre 2020

Dodicesima puntata: sabato 28 novembre 2020

Streaming e tv

Tu si que vales 2020 va in onda ogni sabato sera su Canale 5 a partire dalle 21.20, a cominciare dal 12 settembre. Potete trovare Canale 5 sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Se non siete a casa, nessun problema. Tu sì que vales è disponibile anche in live streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

