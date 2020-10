Tu si que vales 2020: le anticipazioni della quarta puntata del 3 ottobre

Stasera, sabato 3 ottobre 2020, su Canale 5 alle ore 21,25 va in onda la quarta puntata della nuova edizione di Tu si que vales, lo show campione d’ascolti di Canale 5. Vedremo come sempre grandi esibizioni e momenti divertenti. Ai quattro giudici il compito di decidere quale performance “vale” e quale no. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata di Tu si que vales 2020 di stasera, 3 ottobre.

Tutto quello che c’è da sapere su Tu si que vales 2020

Anticipazioni e ospiti

La quarta puntata di Tu si que vales di stasera vede nuovamente schierati i quattro giudici di questa edizione: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi avranno il compito di valutare le esibizioni, esprimendo il loro “per me vale” o “per me non vale”. Il tutto con grande autorevolezza e professionalità, ma anche in maniera ironica, soprattutto quando si hanno davanti i concorrenti più impacciati. Il meccanismo è quello conosciuto dai fan del programma: chiunque può partecipare per dimostrare il proprio talento, senza limiti di età (i partecipanti possono avere da 0 a 99 anni) o di provenienza geografica. L’obiettivo finale di ogni performer è quello di ottenere consensi sufficienti dalla giuria in modo da poter accedere alle fasi successive della gara e riuscire ad arrivare alla finale. Ciascun membro della giuria ha la facoltà di prolungare o di diminuire la durata dell’esibizione del concorrente rispetto ai due minuti concessi dal format toccando la clessidra presente in studio con la loro bacchetta magica.

Tutti dunque possono mettersi in gioco, basta avere voglia di divertirsi e divertire, dimostrare il proprio talento e le proprie abilità, puntando alla vittoria di Tu si que vales 2020. Per la prima volta sono state realizzate 12 puntate. Sul palco dello studio allestito agli Elios di Roma saliranno vari concorrenti, tra cui escapologi, acrobati, funamboli, artisti di strada, giocolieri, mentalisti, cantanti, ballerini, maghi, imitatori, illusionisti, comici, attori e campioni delle più disparate discipline sportive. Tra i momenti imperdibili della serata ci sarà quello della Scuderia Scotti, il cui manager Gerry sarà accompagnato dalle due mascotte Tip e Tap e recluterà i talenti più spassosi e strampalati per il fantomatico tour negli Emirati Arabi.

Ad introdurre gli artisti sarà il trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Sul palcoscenico ci saranno performer che dovranno convincere i giudici e il pubblico con il loro talento e sperare che venga pronunciato il fatidico sì per andare avanti. Confermata anche l’immancabile Sabrina Ferilli che rappresenta la giuria popolare. Il programma rispetta le regole anti-Covid: giurati distanziati, pubblico presente, ma è separato dai pannelli di plexiglass. In queste puntate non mancheranno neppure gli ospiti. Appuntamento dunque con la quarta puntata per stasera, 3 ottobre 2020, in prima serata dalle 21.25 su Canale 5.

