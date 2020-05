Troy: cast, curiosità e streaming del film

Questa sera, domenica 17 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Troy, il film del 2004 diretto da Wolfgang Petersen, liberamente basato sul poema Iliade di Omero e che narra il rapimento di Elena, la guerra di Troia e soprattutto il mito di Achille interpretato da Brad Pitt. Ma qual è il cast del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio su Troy.

Cast

Di seguito il cast completo del film Troy con protagonista Brad Pitt. Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Brad Pitt: Achille

Eric Bana: Ettore

Orlando Bloom: Paride

Diane Kruger: Elena

Brian Cox: Agamennone

Sean Bean: Ulisse

Brendan Gleeson: Menelao

Peter O’Toole: Priamo

Rose Byrne: Briseide

Saffron Burrows: Andromaca

Garrett Hedlund: Patroclo

John Shrapnel: Nestore

Tyler Mane: Aiace Telamonio

James Cosmo: Glauco

Julie Christie: Teti

Owain Yeoman: Lisandro

Vincent Regan: Eudoro

Julian Glover: Triopa

Frankie Fitzgerald: Enea

Nathan Jones: Boagrius

Siri Svegler: Polidora

Mark Lewis Jones: Tettone

Ken Bones: Ippaso

Curiosità

Il film ha avuto un ottimo incasso internazionale: 497.409.852 di dollari. Negli Stati Uniti ha incassato 133.378.256 dollari e in Italia 14.878.762 euro. Troy è nella top 150 dei film con maggior incasso. Il film, alla sua uscita, ricevette perlopiù delle critiche negative, causate principalmente dal fatto che nel film vi sono delle grandi differenze rispetto all’opera originale. Sul sito Rotten Tomatoes ha un indice di gradimento del 54 per cento, con un voto medio di 6/10, basato su 223 critiche professionali.

Troy: il film in streaming e tv

Dove vedere il film Troy in tv e live streaming? Il film con Brad Pitt va in onda, come detto, oggi – 17 maggio 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

