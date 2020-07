Troppo Forte: trama, cast e stremaing del film di Carlo Verdone

Stasera, sabato 11 luglio 2020, su Rai 3 va in onda Troppo Forte, film del 1986 di Carlo Verdone, interpretato dallo stesso Verdone insieme a Stella Hall e Alberto Sordi. Un film cult italiano. Ma qual è il cast completo? E la trama? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Oscar è un giovane della periferia di Roma che frequenta gli studi di Cinecittà, atteggiandosi a bullo di quartiere e sognando una grande carriera di attore; ma, al momento, è costretto a guadagnarsi da vivere come stuntman in film minori. Scartato all’ennesimo provino per una grossa produzione, spinto da un estroso avvocato incontrato casualmente, Oscar si lascia convincere a vendicarsi del ricco produttore della pellicola, truffandolo con un falso incidente stradale: il destino vuole però che quel giorno alla guida dell’auto non ci sia l’uomo bensì la sua amante, Nancy, una giovane attrice italoamericana indicata come astro nascente dello star system. Abbandonata da tutti e rimasta bloccata a Roma senza un soldo, Nancy non trova altro appiglio che Oscar, il quale, in realtà ragazzo dall’animo mite e bonario, le offre ospitalità a casa sua; con il passare dei giorni, cercando di darsi una mano a vicenda, tra i due nasce una forte amicizia, se non qualcosa di più profondo. Allo stesso tempo Oscar è alle prese con le sempre più frequenti bizzarrie dell’avvocato… Tutto degenera quando Oscar scopre che l’avvocato altri non è che un mitomane, incappato nell’ennesima crisi di personalità…

Troppo forte: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Troppo forte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Carlo Verdone: Oscar Pettinari

Stella Hall: Nancy

John Steiner: Mr. Adams

Sal da Vinci: Capua

Mario Brega: Sergio

Alberto Sordi: Giangiacomo Pigna Corelli in Selci

Franca Dominici: Domitilla

Michele Mirabella: avvocato

Streaming e tv

Dove vedere Troppo Forte in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma streaming RaiPlay.it.

