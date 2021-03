Trifluoperazina Monstery Band, chi sono i componenti del gruppo in gara con Max Gazzè al Festival di Sanremo 2021

Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 c’è Max Gazzè (qui il suo profilo), accompagnato dalla Trifluoperazina Monstery Band: ma chi sono i componenti del misterioso gruppo presente alla kermesse musicale, in onda dal 2 al 6 marzo su Rai 1?

Sulla Trifluoperazina Monstery Band, in realtà, aleggia un vero e proprio mistero. Ufficialmente, infatti, il gruppo sembrerebbe non esistere, quantomeno a livello discografico.

Le dichiarazioni di Max Gazzè, però, potrebbero fornirci qualche indizio sulla misteriosa band. In un’intervista Sorrisi & Canzoni, infatti, il cantante ha dichiarato che parteciperà a Sanremo 20201 con “La voglia di fare qualcosa in un momento in cui tutti sappiamo quello che stiamo vivendo”.

Gazzè ha quindi rimarcato che “L’obiettivo è uscire da questa pesantezza che stiamo vivendo, con un po’ più di leggerezza e di ironia piccante”.

Riguardo la sua canzone in gara, dal titolo Il farmacista, Max Gazzè ha detto che si tratta di un brano “A sfondo ironico, non è protagonista il farmacista, ma tutto quello che accade nel discorso del medico che si traduce in qualche cosa di più sciamanico e profetico. Questo è un po’ il dilemma: chi è che ha la soluzione?”.

Il titolo del brano e il nome della presunta band, la Trifluoperazina Monstery, farebbero pensare quindi più a una trovata del cantante per stupire e far parlare di sé, come del resto ha già preannunciato.

D’altronde la Trifluoperazina è un composto chimico, che viene usato principalmente per trattare la schizofrenia, mentre il termine monster potrebbe anche indicare qualcosa di grottesco.

La Trifluoperazina Monstery Band, quindi, potrebbe anche essere una sorta di proiezione mentale dell’artista o potrebbe anche essere composta da figuranti, magari vestiti in modo bizzarro, che faranno finta di accompagnare Max Gazzè sul palco dell’Ariston. Per scoprirlo non resta che aspettare la prima esibizione di Max Gazzè a Sanremo 2021.

