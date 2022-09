Trespass: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 28 settembre 2022, su Italia 1 in prima serata alle ore 21.20 va in onda il film Trespass, thriller del 2011 diretto da Joel Schumacher. La pellicola vede come protagonisti Nicolas Cage e Nicole Kidman. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Trama

Il film racconta la storia della famiglia Miller, ai quali non manca nulla: hanno una splendida ed enorme casa tra i boschi, macchine costose e moglie e marito sembrano legati da una romantica complicità. Kyle Miller (Nicolas Cage) è un commerciante di diamanti di successo, mentre Sarah (Nicole Kidman), sua moglie, è un architetto. L’unica cosa che può intaccare questo perfetto quadro familiare sono i soliti problemi quotidiani.

Una notte irrompono in casa loro una banda di rapinatori con a capo Elias (Ben Mendelsohn), che prende in ostaggio in coniugi Miller, mentre Avery (Liana Liberato), la figlia adolescente dei due, è scappata di nascosto per andare a una festa. I malviventi sono determinati a scassinare la cassaforte, piena zeppa di denaro e gemme preziose. Kyle, secondo la trama del film Trespass, unico a conoscenza della combinazione del caveau, cerca di negoziare con loro per mettere in salvo sua moglie. Le cose, però, si complicheranno, quando in maniera del tutto inaspettata, inizieranno a venire a galla tradimenti e inganni tra moglie e marito, tenuti segreti fino ad allora.

Trespass: il cast completo

Ma qual è il cast del film Trespass, il thriller del 2011 oggi in onda su Italia 1 dalle 21.20? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Nicolas Cage – Kyle Miller

– Kyle Miller Nicole Kidman – Sarah Miller

– Sarah Miller Cam Gigandet – Jonah Collins

– Jonah Collins Ben Mendelsohn – Elias

– Elias Liana Liberato – Avery Miller

– Avery Miller Jordana Spiro – Petal

– Petal Dash Mihok – Ty

– Ty Nico Tortorella – Jake

– Jake Gracie Whitton – Avery da giovane

– Avery da giovane Terry Milam – Travis

– Travis Emily Meade – Kendra

– Kendra Brandon Belknap – Dylan

– Dylan Tina Parker – operatore per la sicurezza

– operatore per la sicurezza David Maldonado – Guardia

– Guardia Nilo Otero – Mr. Big

– Mr. Big Simona Williams – Mrs. Big

Trespass film: trailer

Ecco il trailer del film:

Trespass film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Trespass in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 28 settembre 2022 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.