Tredici, arriva la quarta stagione su Netflix: ecco la trama e dov’eravamo rimasti

Quella che va in onda il 5 giugno 2020 è l’ultima stagione di Tredici, il teen drama che ha completamente catturato il pubblico con la sua prima, potente stagione che raccontava del suicidio di Hanna Backer. In lingua originale è intitolata 13 Reasons Why e sin da subito è stata etichettata come una serie tv provocatoria e accattivante. Dopo la prima stagione, che aveva concluso il capitolo di Hannah Baker, la serie ha proseguito il suo flusso seguendo altre morti e la vita del protagonista Clay e dei suoi amici del liceo.

Tredici, dov’eravamo rimasti nella terza stagione e cosa succede nella quarta: trama

La terza stagione di Tredici ha visto seguire le indagini dell’omicidio di Bryce Walker. Dopo diversi depistaggi, abbiamo scoperto chi ha ucciso il ragazzo: si tratta di Jessica e Alex, che però sono stati coperti dai loro amici e hanno fatto in modo che la responsabilità ricadesse su Monty, che è morto in prigione. Un altro dettaglio importante della terza stagione è la sparatoria a scuola, pianificata da Tyler e sventata da Clay e Tony: trovato il fucile, hanno cercato di nasconderlo e l’hanno gettato nel lago.

Nella quarta stagione di Tredici, i protagonisti dovranno fare i conti con la propria coscienza, dopo aver accusato un innocente di un crimine che non aveva commesso e averlo poi condannato a morte certa, in carcere. Per quelle false accuse, Winston è deciso a fargliela pagare, perché era molto legato a Monty.

Secondo lo showrunner della serie: “Abbiamo visto che Winston è sconvolto dal mondo in cui Monty è stato sfruttato quindi lui svolgerà sicuramente un ruolo importante nella stagione 4. Proverà a scoprire cosa è realmente accaduto e, a modo suo, otterrà una sorta di giustizia per Monty, con cui ha avuto una relazione fugace ma che per lui è stato molto importante”. Quella che va in onda il 5 giugno è la stagione finale di Tredici, quindi tutti i nodi verranno al pettine. Composta da 10 episodi, la serie vedrà i ragazzi all’ultimo anno di scuola che si preparano per il diploma. Ovviamente non poteva mancare un grande segreto da sotterrare per evitare complicazioni, ma saranno in grado di andare fino in fondo? Lo sceriffo Diaz poi verrà a conoscenza dei fucili e inizierà a indagare. Altri invece inizieranno a sospettare della versione dell’omicidio raccontata dai ragazzi.

Il quarto e ultimo capitolo di Tredici vi aspetta su Netflix dal 5 giugno 2020.

