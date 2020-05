Netflix, il catalogo di giugno 2020: serie tv, film originali e non in arrivo

Anche per giugno, Netflix ha in serbo per i suoi utenti tantissimi nuovi prodotti d’intrattenimento, originali e non. Ancor di più in questo particolare periodo è importante avere a portata di mano qualcosa che possa distrarci dai cattivi pensieri. Per fortuna esistono le piattaforme streaming che mettono a disposizione sempre nuovi contenuti, dalle serie tv ai film fino ai documentari e cortometraggi. Netflix nel mese di giugno 2020 porterà nuovi prodotti interessanti. Vediamo qual è il catalogo del mese di giugno.

Netflix, il catalogo di giugno 2020: serie tv

Partiamo con le serie televisive originali che arriveranno su Netflix questo mese. L’ultimo capitolo de Le amiche di mamma: La stagione dell’addio arriva su Netflix il 2 giugno, mentre il 5 sarà la volta di Tredici, con una quarta e ultima stagione. Nello stesso giorno, in streaming arriva anche Queer Eye.

Un’altra attesa serie originale Netflix in arrivo è Curon, di produzione italiana e ambientata in Alto Adige, che uscirà il 10 giugno.



Il 12 giugno invece uscirà F is for Family con la quarta stagione. Il 18 giugno invece uscirà la seconda stagione di The Politician, una dramedy di Ryan Murphy; il giorno seguente, il 19, invece esce la seconda stagione di The Order, serie fantasy. Il 27 giugno invece esce la terza e ultima stagione di Dark.



Ancora senza una data d’uscita invece è RuPaul’s Drag Race e anche il dietro le quinte della dodicesima stagione.

Delle serie in licenza invece vedremo il primo giugno Al passo con i Kardashian, la stagione 1 e 2, poi DC’s Legends of Tomorrow (andato già in onda sui canali Mediaset) con la quarta stagione e L’attacco dei giganti con la seconda parte della terza stagione. Il 9 giugno invece arriva la settima e ultima stagione di New Girl e anche la stagione 9 di Modern Family. Il 21 giugno invece esce Suits, con la seconda parte della stagione 8, mentre la serie tv 24 arriva con tutte e otto le stagioni. Il 30 giugno arrivano anche i Griffin, con 17 stagioni.

Netflix, il catalogo di giugno 2020: i film e i documentari

Pochi i film originali in uscita su Netflix questo mese: il più atteso è sicuramente Da 5 Bloods – Come fratelli, il nuovo film di Spike Lee in uscita il 12 giugno. Il film racconta la storia di quattro veterani afromaericani: Paul, Otis, Eddie e Melvin, che tornano dal Vietnam e vanno alla ricerca di ciò che rimane del loro caposquadra, caduto in guerra; a fare gola sarà anche un tesoro sepolto e gli eroi di questa storia, riuniti dal figlio di Paul, combatteranno le forze dell’uomo e della natura.



Il 26 giugno invece esce Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga, il film ispirato alla grande manifestazione canora europea e diretto da David Dobkin, che coinvolge attori come Rachel McAdams e Will Ferrell, insieme a Demi Lovato, Pierce Brosnan e Dan Stevens.

Passiamo ai film in licenza che arrivano su Netflix a giugno: l’1 giugno è la volta di Gremlins, King Arthur – Il potere della spada, Lego Batman – Il film, Una pallottola spuntata 33 – L’insulto finale e Ready Player One. Il 15 maggio esce Dunkirk e John Rambo, mentre il 21 a

