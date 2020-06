Transformers 3: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 19 giugno 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Transformers 3, film del 2011 per la regia di Michael Bay. La pellicola, terzo capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers, iniziata con Transformers e Transformers – La vendetta del caduto e proseguita con Transformers 4 – L’era dell’estinzione, è atturalmente al 27º posto nella lista dei maggior incassi internazionali di sempre.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vederlo in tv o in streaming.

Transformers 3 film: trama

Shockwave governa Cybertron mentre gli Autobot e i Decepticon sono impegnati sulla Terra. Nel frattempo, Sam Witwicky è diventato adulto e la sua amicizia con il robot Optimus Prime continua a registrare alti e bassi e non pochi ripensamenti.

Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Shia LaBeouf – Sam Witwicky

Rosie Huntington-Whiteley – Carly Brooks Spencer

Josh Duhamel – Colon. William Lennox

John Turturro – Seymour Simmons

Tyrese Gibson – Robert Epps

John Malkovich – Bruce Brazos

Patrick Dempsey – Dylan Gould

Glenn Morshower – gen. Morshower

Alan Tudyk – Dutch

Frances McDormand – Charlotte Mearing

Julie White – Judy Witwicky

Kevin Dunn – Ron Witwicky

Ken Jeong – Jerry

Lester Speight – Hardcore Eddie

Elya Baskin – Dimitri

Eugene Alper – Yuri

Andrew Daly – Donnie

Buzz Aldrin – se stesso

Cory Tucker – Buzz Aldrin (nel 1969)

Don Jeanes – Neil Armstrong (nel 1969)

Trailer

Ecco il trailer del film:

Transformers 3 film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Transformers 3 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 19 giugno 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

