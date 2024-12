A che ora va in onda Tradimento: l’orario della serie turca su Canale 5

A che ora va in onda Tradimento, la nuova serie turca in prima visione su Canale 5 ogni domenica a partire dal 1 dicembre 2024? Appuntamento in prima serata alle 21.30 circa, ogni domenica, con una nuova fiction Made in Turchia pronta a conquistare il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie ci accompagnerà per diverse settimane e per ogni puntata verranno trasmessi quattro episodi.

La trama di Tradimento si snoda intorno a Güzide Özgüder, un’eminente e rispetta giudice di famiglia. Güzide mostra un attaccamento fortissimo alla giustizia, e anche in ambito familiare è una donna tutta d’un pezzo. La sua famiglia è composta dal marito Tarik, e dai figli Oylum ed Ozan, con i quali si mostra poco affettuosa. Convinta di avere una famiglia unita e felice, la donna viene scossa da un evento inatteso che stravolge la sua vita e le fa capire che le sue convinzioni erano solo castelli di sabbia. Intrighi e bugie la faranno da padroni, fino a quando la verità non verrà a galla a seguito di un incontro fortuito. A quel punto la donna vedrà vacillare non solo il suo mondo familiare ma anche quello lavorativo.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Tradimento? La nuova serie di Canale 5 si compone di due stagioni, per un totale di 71 puntate di 130 minuti, ed è andata in onda in Turchia dal 22 settembre 2022 al 6 giugno 2024 su ATV. Le puntate italiane saranno ridotte a episodi di 45 minuti ciascuno, per adattarli alla programmazione Mediaset. Appuntamento ogni domenica dal 1 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5 dalle 21.30. Per ogni puntata vengono trasmessi quattro episodi.