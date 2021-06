Tra le pagine dalla pazzia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 16 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Tra le pagine della pazzia, film del 2018 con Ashley Rickards di genere drama thriller diretto da Sam Irvin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lorna è una famosa autrice che grazie alle sue esperienze ha scritto libri di autoaiuto di grande successo. Nella sua vita serena appare un giorno Mallory, una ragazza affascinante e ambigua che seduce Mark, il figlio di Lorna e crea scompiglio.

Tra le pagine della pazzia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tra le pagine della pazzia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Nicky Whelan

Ashley Rickards

Heather Morris

Sierra McCormick

Jesse Hutch

Jason Cermak

Jane Harber

Parker Mack

Cory Hart

Kurtney Hansen

Streaming e tv

Dove vedere Tra le pagine dalla pazzia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.