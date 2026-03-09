Top Gun: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Top Gun, film del 1986 diretto da Tony Scott e prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer in associazione con la Paramount Pictures. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il tenente Pete “Maverick” Mitchell e il tenente junior Nick “Goose” Bradshaw sono rispettivamente pilota e navigatore di caccia F-14 della Marina degli Stati Uniti imbarcati sulla portaerei USS Enterprise. Durante un volo di pattugliamento sull’Oceano Indiano insieme a un altro F-14, i due aerei vengono inviati a indagare su un segnale non identificato, che si rivela provenire da una coppia di MiG-28 sovietici, nuovi modelli di caccia fino a quel momento quasi sconosciuti agli statunitensi. I due F-14 affrontano subito i MiG, ma mentre Maverick e Goose riescono a mettersi in posizione di tiro ottimale rispetto a uno dei MiG e a costringerlo alla ritirata, il pilota dell’altro F-14, Bill “Cougar” Cortell, viene messo in difficoltà e il suo avversario riesce a metterlo sotto tiro, senza però sparare. In suo aiuto arriva Maverick che, con una manovra estremamente azzardata, si pone in volo rovesciato sopra il MiG e ne irride il pilota, che si ritira anche lui.

Mentre Maverick e Goose gioiscono della loro vittoria, Cougar è talmente sconvolto che viene colto da un attacco di panico e, all’ordine di tornare sulla portaerei, ha difficoltà a compiere la manovra, quindi Maverick, che stava per appontare per primo, decide di disobbedire all’ordine e torna indietro. Affiancatosi all’aereo di Cougar, riesce a guidarlo verbalmente fino all’appontaggio. Una volta sulla nave, Cougar, sposato e con un figlio piccolo che non ha ancora mai visto, fa rapporto al comandante della squadriglia, Tom “Stinger” Jordan, dichiarando di essersi reso conto che l’aver quasi reso orfano suo figlio ha irrimediabilmente distrutto il suo sangue freddo e di aver quindi deciso di non volare mai più, rassegnando le proprie dimissioni. Stinger allora chiama Maverick e Goose e, dopo averli aspramente rimproverati per aver disobbedito all’ordine, li informa tuttavia di doverli mandare a Miramar per frequentare la prestigiosa scuola “Top Gun”, in cui si formano i migliori aviatori delle forze armate americane, essendo loro due diventati, dopo le dimissioni di Cougar, l’equipaggio di punta della loro squadriglia.

Top Gun: il cast

Abbiamo visto la trama di Top Gun, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Pete “Maverick” Mitchell

Kelly McGillis: Charlotte “Charlie” Blackwood

Anthony Edwards: Nick “Goose” Bradshaw

Val Kilmer: Tom “Iceman” Kazansky

Tom Skerritt: Mike “Viper” Metcalf

Michael Ironside: “Jester” Heatherly

John Stockwell: Bill “Cougar” Cortell

Barry Tubb: Henry “Wolfman” Ruth

Rick Rossovich: Ron “Slider” Kerner

Tim Robbins: Sam “Merlin” Wells

Clarence Gilyard: Marcus “Sundown” Williams

Whip Hubley: Rick “Hollywood” Neven

James Tolkan: Tom “Stinger” Jordan

Meg Ryan: Carole Bradshaw

Adrian Pasdar: Charles “Chipper” Piper

Streaming e tv

