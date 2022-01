Top Gun: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, lunedì 3 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Top Gun, film del 1986 diretto da Tony Scott e prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer in associazione con la Paramount Pictures. La sceneggiatura è stata scritta da Jim Cash e Jack Epps Jr. ed è ispirata a Top Guns, un articolo scritto da Ehud Yonay per la rivista California. Il cast principale è composto da Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer e Tom Skerritt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il tenente Pete “Maverick” Mitchell e il tenente junior Nick “Goose” Bradshaw sono rispettivamente pilota e navigatore di F-14 della Marina degli Stati Uniti imbarcati sulla portaerei USS Enterprise. Durante un volo di pattugliamento sull’Oceano Indiano insieme a un altro F-14, i due aerei vengono inviati a intercettare il segnale di un velivolo non identificato che si rivela essere una coppia di MiG-28 sovietici, nuovi modelli di caccia fino a quel momento quasi sconosciuti agli americani. I due F-14 affrontano subito i MiG, ma mentre Maverick riesce a mettersi in posizione di tiro ottimale rispetto ad uno dei MiG e a costringerlo alla ritirata, il pilota dell’altro F-14, Bill “Cougar” Cortell, viene messo in difficoltà e il suo avversario riesce a metterlo sotto tiro, senza però sparare. In suo aiuto arriva Maverick che, con una manovra estremamente azzardata, si pone in volo rovesciato sopra il MiG e ne irride il pilota, che si ritira anche lui. Mentre Maverick e Goose gioiscono della loro vittoria, Cougar è talmente sconvolto che viene colto da un attacco di panico e, all’ordine di tornare alla base, ha difficoltà a compiere la manovra. Così Maverick, che stava per appontare per primo, decide di disobbedire all’ordine di rientrare e torna indietro. Affiancatosi all’aereo di Cougar, riesce a guidarlo verbalmente fino all’appontaggio. Una volta sulla nave, Cougar, sposato e con un figlio piccolo che non ha ancora visto, fa rapporto al comandante della squadriglia, Tom “Stinger” Jordan, e dichiara di sentire come l’aver quasi reso orfano suo figlio abbia irrimediabilmente distrutto il suo sangue freddo: non tornerà mai più a bordo di un caccia, perciò rassegna le propre dimissioni. Stinger allora chiama Maverick e Goose e, dopo averli aspramente rimproverati per aver disobbedito all’ordine, li informa tuttavia di doverli mandare a Miramar, per frequentare la prestigiosa scuola “Top Gun”, essendo diventati, dopo le dimissioni di Cougar, l’equipaggio di punta della loro squadriglia.

Top Gun: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Top Gun, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Pete “Maverick” Mitchell

Kelly McGillis: Charlotte “Charlie” Blackwood

Anthony Edwards: Nick “Goose” Bradshaw

Val Kilmer: Tom “Iceman” Kazinsky

Tom Skerritt: Mike “Viper” Metcalf

Michael Ironside: Rick “Jester” Heatherly

John Stockwell: Bill “Cougar” Cortell

Barry Tubb: Henry “Wolfman” Ruth

Rick Rossovich: Ron “Slider” Kerner

Tim Robbins: Sam “Merlin” Wells

Clarence Gilyard: Evan “Sundown” Gough

Whip Hubley: Rick “Hollywood” Neven

James Tolkan: Tom “Stinger” Jordan

Meg Ryan: Carole Bradshaw

Adrian Pasdar: Charles “Chipper” Piper

Streaming e tv

Dove vedere Top Gun in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.