Top Dieci streaming e tv: dove vedere lo show di Carlo Conti

Da oggi, 14 giugno 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 parte lo show Top Dieci condotto da Carlo Conti. Uno dei primi programmi a partire dopo l’emergenza Coronavirus. Dove sarà possibile vedere e seguire il programma Top Dieci in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma di Carlo Conti va in onda, come detto, da oggi – 14 giugno 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – per vederlo in HD – del digitale terrestre).

Top Dieci in streaming live

Il programma di Carlo Conti Top Dieci sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Per assistere allo show basterà andare sul sito e, dopo aver effettuato la registrazione, selezionare la voce dirette e poi Rai 1.

Quante puntate e quando finisce

Quante puntate sono previste per Top Dieci, il nuovo programma di Carlo Conti in onda da oggi – 14 giugno – su Rai 1? Lo show sarà composto da quattro puntate dalla durata di circa 2 ore. Da segnalare che la prima puntata andrà in onda eccezionalmente di domenica, mentre le successive tre saranno trasmesse di venerdì.

Prima puntata: domenica 14 giugno 2020

Seconda puntata: venerdì 19 giugno 2020

Terza puntata: venerdì 26 giugno 2020

Quarta puntata: venerdì 3 luglio 2020

*La programmazione Rai potrebbe variare.

