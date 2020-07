Top Dieci: cast (concorrenti), squadre e ospiti della quarta e ultima puntata

Questa sera, venerdì 3 luglio 2020, va in onda su Rai 1 la quarta e ultima puntata di Top Dieci, la trasmissione di Carlo Conti che vede due squadre di vip sfidarsi in un lungo e divertente duello sulle più disparate classifiche. Si tratta del primo programma Rai in onda dopo l’emergenza Coronavirus che, per ovvi motivi, ha fermato la tv italiana e non solo. Ma quali sono il cast, le squadre e gli ospiti di Top Dieci? Di seguito le anticipazioni complete della puntata di oggi.

Squadre, concorrenti e ospiti

Anche in questa quarta puntata si scontreranno due squadre composte da vip con l’obiettivo di ‘pronosticare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Paolo Conticini, Gabriele Cirilli e Sergio Friscia, mentre la seconda da Serena Rossi, Marisa Laurito e Tosca D’Aquino. Personaggi amati dal pubblico e che sicuramente sapranno intrattenere e far sorridere il pubblico. Non mancano poi come di consueto gli ospiti. In questo quarto e ultimo appuntamento di stasera, 3 luglio, gli ospiti saranno Carlo Verdone e Loredana Bertè, che, intervistati da Carlo Conti, racconteranno quali sono le classifiche della loro vita: un’occasione per scoprire insieme al pubblico cose magari ancora non conosciute. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio.

Top Dieci: come funziona

Ma in cosa consiste il gioco di Top Dieci? Le due squadre dovranno scoprire confrontarsi con classifiche di vario genere, tante diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani, in un viaggio attraverso gli anni, che arriva sino all’oggi.

Un’ultima puntata particolarmente ricca di curiosità: tra l’altro si scoprirà cosa vogliono fare “da grande” i nostri bambini e quali sono gli indumenti maschili più odiati dalle signore (calzini corti bianchi o pantaloni a pinocchietto?); e si farà anche un meraviglioso tuffo nel nostro passato (e in quello della Rai) ritrovando le leggendarie “Signorine Buonasera”. Senza dimenticare la musica, con tante hit-parade e una inedita classifica sugli album più venduti in Italia negli anni ’90.

Top Dieci, il nuovo programma di Carlo Conti in onda stasera su Rai 1, prevede anche una certa interazione con il pubblico da casa. I telespettatori potranno costruire sui social (#TopDieci #Classifica), la loro classifica: si andrà nel mondo del grande cinema, del teatro e della tv, per scoprire le attrici e gli attori che amiamo di più. Chiunque può inviare la propria risposta, contribuendo così a farci conoscere (e riconoscere) un po’ di più anche in questa affettuosa classifica.

Quante puntate

Abbiamo visto il cast (concorrenti), le squadre e gli ospiti della quarta puntata di Top Dieci, ma quante puntate sono previste? Lo show, condotto da Carlo Conti, sarà composto da quattro puntate dalla durata di circa 2 ore. Di seguito la programmazione completa su Rai 1:

Prima puntata: domenica 14 giugno 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: venerdì 19 giugno 2020 TRASMESSA

Terza puntata: venerdì 26 giugno 2020 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 3 luglio 2020 OGGI

La programmazione potrebbe variare. Dove è possibile vedere lo show Top Dieci, di cui abbiamo visto ospiti e cast, in tv e live streaming? Il programma di Carlo Conti va in onda, come detto, oggi – venerdì 3 luglio 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

