Top Dieci, Carlo Conti: “Show che si adatta al momento”

Il conduttore di Top Dieci, il nuovo show di Rai 1, Carlo Conti ha presentato in video conferenza il programma in vista dell’esordio di questa sera, domenica 14 giugno 2020: “È un programma che si adatta bene alle esigenze del momento. Si tratta di un esperimento che gioca sulle classifiche, non solo musicali. Spazieranno dal costume all’attualità, dal cibo agli oggetti smarriti sui mezzi pubblici, dai nomi scelti dai genitori per le bambine nel 1960 e nel 2019 ai musei più visitati. Sarà un modo per raccontare le abitudini dell’Italia in diversi periodi della nostra storia, giocheremo con la memoria, con il passato e il presente”.

Il format, di origine scandinava, prevedeva molti più ospiti, un’orchestra, un corpo di ballo e dieci concorrenti. L’emergenza ha ridotto le presenze in studio, “a guidarci sarà la speranza e l’allegria, l’energia e la voglia di tornare alla normalità”, ha detto Conti. “Mi manca il calore del pubblico dal vivo, per me è importantissimo perché ci dice come stanno reagendo i telespettatori da casa. In Top Dieci ci daranno un po’ di carica gli applausi finti”.

Dove vedere Top Dieci

Dove è possibile vedere lo show Top Dieci in tv e live streaming? Il programma di Carlo Conti va in onda, come detto, oggi – 14 giugno 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 13 giugno: Napoli-Inter, Ciao Darwin 7, Il mio amico Nanuk Io, loro e Lara: trama, cast e streaming del film Il mio amico Nanuk: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1