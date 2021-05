Top Dieci: anticipazioni, ospiti e squadre della quarta puntata, 14 maggio 2021

Questa sera, venerdì 14 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata della seconda edizione di Top Dieci, varietà con alla conduzione Carlo Conti. Il format mantiene le stesse caratteristiche dello scorso anno, ma in più ci sarà un gruppo di ballerini modelli e sono previsti anche degli ospiti a sorpresa. Al centro del gioco due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro, si affronteranno per scoprire classifiche di ogni genere, nel segno dell’attualità e della memoria. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla quarta puntata nel dettaglio.

Anticipazioni, ospiti e squadre

Stasera alla quarta puntata di Top Dieci prenderanno parte tanti ospiti del mondo dello spettacolo che saranno divisi in due squadre composte ciascuna da tre personaggi televisivi che si sfideranno su classifiche di ogni genere legate alla cultura italiana. Ad ogni risposta esatta la squadra guadagna un punto, mentre se indovina la prima della classifica ne guadagna due. La prima squadra sarà formata da Serena Autieri, Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino; la seconda da Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni. Ospite della serata di Top Dieci è Zucchero che, nell’intervista con Carlo Conti, racconterà le sue personali Top Dieci: un’occasione per scoprire insieme al pubblico aneddoti e particolari ancora non conosciuti dell’amato bluesman italiano, anche grazie ad emozionanti filmati e clip musicali di repertorio che faranno da colonna sonora. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Quante puntate

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti della quarta puntata di Top Dieci, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto verranno trasmesse 6 puntate per 6 venerdì sera. La prima andrà in onda venerdì 23 aprile 2021; l’ultima venerdì 28 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):