Tootsie: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 17 maggio 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Tootsie, film del 1982 diretto da Sydney Pollack. Narra la storia di un attore talentuoso ma disoccupato, interpretato da Dustin Hoffman, costretto ad adottare una nuova identità di donna per ottenere la parte in un film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New York. Michael Dorsey è un valido e preparato attore di teatro, ma a causa del suo ostico carattere e dei suoi maniacali perfezionismi interpretativi, entra spesso in conflitto con registi e produttori tanto che, nonostante continui a cercare lavoro, ad ogni audizione non gli viene mai assegnata una parte e quindi per mantenersi è costretto a lavorare come cameriere in un ristorante, occupazione che condivide con Jeff Slater, suo compagno di appartamento e aspirante drammaturgo, che però non ha il denaro necessario per produrre una commedia da lui scritta, dal titolo “Ritorno a Love Canal”. Oltre a Jeff, Michael intende aiutare anche l’amica Sandy, un’aspirante attrice con problemi caratteriali e di depressione, adusa a crollare ogni volta che deve provare una parte. Ricevuta l’ennesima delusione, Michael, sapendo che il ruolo femminile per il quale Sandy ha sostenuto infruttuosamente l’audizione, è quello della direttrice di ospedale con caratteristiche di donna attempata e dal temperamento autoritario, si presenta travestito da donna con il nome di Dorothy Michaels e, con un atteggiamento decisamente “mascolino” e polemico, riesce ad impressionare la produttrice Rita Marshall ed il regista Ron Carlisle tanto da ottenere la parte…

Tootsie: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tootsie, ma qual è il cast completo del film?

Dustin Hoffman: Michael Dorsey/Dorothy Michaels

Jessica Lange: Julie Nichols

Teri Garr: Sandy Lester

Dabney Coleman: Ron Carlisle

Charles Durning: Les Nichols

Bill Murray: Jeff Slater

Sydney Pollack: George Fields

George Gaynes: John Van Horn

Geena Davis: April Page

Doris Belack: Rita Marshall

Ellen Foley: Jacqui

Peter Gatto: Rick

Lynne Thigpen: Jo

Ronald L. Schwary: Phil Weintraub

Debra Mooney: Mrs. Mallory

Amy Lawrence: Amy

Kenny Sinclair: ragazzo

Susan Merson: Page

Michael Ryan: uomo di mezza età

James Carruthers: uomo di mezza età

Estelle Getty: donna di mezza età

Streaming e tv

Dove vedere Tootsie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 maggio 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.