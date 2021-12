Tonya: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 2 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Tonya, film del 2017 diretto da Craig Gillespie e scritta da Steven Rogers. Il film è incentrato sulla controversa vita della pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding, interpretata da Margot Robbie, protagonista nel 1994 di uno dei più grossi scandali sportivi degli Stati Uniti d’America. La storia è narrata tramite segmenti di interviste ai protagonisti e ricostruzioni dei fatti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nata a Portland, nell’Oregon, a soli quattro anni Tonya Harding viene instradata da sua madre LaVona a una carriera nel pattinaggio artistico: LaVona è una donna truce e violenta, che non le dimostra il minimo affetto né apprezzamento per il suo notevole talento. Nel corso di un’infanzia e un’adolescenza difficili, Tonya diventa un’eccellente pattinatrice, ma – essendo priva di grazia e gareggiando con discutibili costumi fatti in casa – non riesce a sfondare. A 15 anni conosce Jeff Gillooly e pochi anni dopo lo sposa per poter scappare dai frequenti e atroci abusi di LaVona. Tuttavia anche il matrimonio si rivelerà molto turbolento, e Jeff inizierà presto a picchiarla. Dopo l’ennesimo cattivo piazzamento in una gara, Tonya licenzia la sua storica coach Diane Rowlinson e assume al suo posto Dody Teachman. Durante i campionati mondiali di pattinaggio di figura del 1991 esegue correttamente un triplo axel, divenendo la prima donna statunitense e la seconda in assoluto a riuscirci; tuttavia nelle successive gare, anche a causa della tensione causata dalle violenze di Jeff, sbaglia tutti gli atterraggi e alle Olimpiadi invernali del 1992 si qualifica solo al quarto posto, subito dietro a Nancy Kerrigan, sua principale rivale. Il matrimonio naufraga e Tonya, sconfitta e disillusa, lascia il pattinaggio e torna a Portland, dove lavora come cameriera. Diane la rintraccia e le propone di allenarla nuovamente per le Olimpiadi invernali del 1994. Intanto Tonya cerca di recuperare il rapporto con LaVona, ma questa rifiuta, rinfacciandole di essere stata lei, con i suoi abusi, a renderla una campionessa, e di non aver mai ricevuto gratitudine per questo. Tempo dopo Tonya e Jeff tornano insieme. Durante un allenamento, Tonya riceve una lettera minatoria: vedendo come la ragazza ne rimane sconvolta, Jeff inizia a pensare di spaventare nello stesso modo Nancy Kerrigan, e si rivolge perciò al suo amico Shawn Eckhardt. Questi, alla ricerca di prestigio e notorietà, invece di attenersi al piano originario ingaggia due maldestri sicari perché aggrediscano la Kerrigan e le spezzino un ginocchio.

Tonya: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tonya, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Margot Robbie: Tonya Harding

Sebastian Stan: Jeff Gillooly

Allison Janney: LaVona Harding

Julianne Nicholson: Diane Rawlinson

Paul Walter Hauser: Shawn Eckhardt

Bobby Cannavale: Martin Maddox

Caitlin Carver: Nancy Kerrigan

Bojana Novaković: Dody Teachman

Mckenna Grace: Tonya Harding bambina

Streaming e tv

Dove vedere Tonya in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.