TV

I concerti e le date del tour di Tony Pitony, il cantante ospite a Sanremo 2026 nella serata delle Cover

di Antonio Scali
I concerti e le date del tour di Tony Pitony, il cantante ospite a Sanremo 2026 nella serata delle Cover, tappe, città, dove, quando

Quali sono le date dei prossimi concerti e del tour di Tony Pitony? Stiamo parlando di uno dei cantanti più in voga del momento, apprezzato soprattutto dai più giovani, in particolare per i suoi testi dissacranti e senza filtri. Cantante siciliano, è ospite questa sera – 27 febbraio – al Festival di Sanremo 2026 nella serata delle Cover per accompagnare in duetto Ditonellapiaga. Ma quali sono le date dei prossimi concerti di Tony Pitony? In quali città? Ecco tutte le informazioni.

Date concerti tour

A marzo 2026 Tony Pitony sarà impegnato, come si legge in alcuni siti online, in un tour europeo. Tra le date: 25 marzo Londra, 26 marzo Parigi, 28 marzo Bruxelles e 1 aprile Barcellona. Da non perdere poi il tour estivo, intitolato Estatony, che farà tappa in molte città italiane. Tra le date principali: 6 giugno Parma, 25 giugno Perugia, 30 giugno Firenze, 11 luglio Bari, 15 luglio Bologna, 23 luglio Genova, 25 luglio Caserta, 30 luglio Catania e 1 agosto Bagheria.

Chi è Tony Pitony

Tony Pitony, pseudonimo artistico di Ettore Ballarino, è un cantautore e performer italiano originario di Siracusa e noto per il suo progetto musicale caratterizzato da una forte componente visiva, ironica e provocatoria. La sua vera identità resta in larga parte nascosta al pubblico, perché l’artista si esibisce con il volto coperto da una maschera ispirata a Elvis Presley, elemento distintivo che accompagna il suo linguaggio visivo e performativo.

Tony Pitony ha iniziato la propria attività artistica nei primi anni 2020, emergendo soprattutto tramite piattaforme digitali e social network dove i suoi video e le sue performance hanno raccolto grande attenzione. È stato definito da alcune fonti come un “artista concettuale” la cui espressione creativa si muove tra musica pop, elettronica, teatralità e provocazione, con testi spesso caratterizzati da ironia, linguaggio diretto e un’estetica che non segue le categorie tradizionali del pop italiano.

La discografia di Tony Pitony comprende diversi singoli e album pubblicati online sulle principali piattaforme di streaming, tra cui brani come “Donne Ricche”, che ha acquisito una forte viralità su app come TikTok e Spotify, contribuendo a consolidare la sua visibilità tra le nuove generazioni di ascoltatori.

Antonio Scali
Ricerca