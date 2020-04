Tokarev: trama, cast e curiosità sul film

Questa sera, giovedì 2 aprile 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tokarev, film del 2014, conosciuto anche con il titolo Rage, diretto da Paco Cabezas con protagonista Nicolas Cage. Ma qual è la trama? Di cosa parla il film? E il cast completo. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio, curiosità comprese.

Tokarev: la trama

Paul Maguire (Nicolas Cage, il protagonista) conduce una vita tranquilla. È un imprenditore stimato in tutta la comunità ed è adorato da moglie e figlia. Ha però un segreto passato da delinquente che tornerà a tormentarlo quando un gruppo di gangster russi rapirà e ucciderà la figlia. Paul getterà via le vesti di brava persona e comincerà una folle ricerca per compiere la propria personale vendetta.

Cast

Di seguito il cast completo del film Tokarev, in onda stasera su Italia 1:

Nicolas Cage: Paul Maguire

Rachel Nichols: Vanessa Maguire

Max Ryan: Kane

Michael McGrady: Danny Doherty

Peter Stormare: Francis O’Connel

Pasha D. Lychnikoff: Chernov

Patrice Cols: Anton

Max Fowler: Mike

Aubrey Peeples: Caitlin Maguire

Jack Falahee: Evan

Weston Cage: Giovane Paul Maguire

Danny Glover: Detective St. John

Ron Goleman: Detective Hanson

Kevin Young: Oliver

Curiosità

Volete conoscere qualche curiosità sul film in onda stasera su Italia 1? Eccone alcune:

Il film Tokarev, come detto, è conosciuto anche con il titolo Rage.

Il thriller è stato girato a Mobile, in Alabama.

La Mustang che Cage guida è modificata nella stessa identica maniera in cui lo era quella usata dallo stesso Cage in Fuori in sessanta secondi, girato quattordici anni prima di Tokarev.

Nicolas Cage è un grande fan di Carne de neón (2010), il secondo film girato da Paco Cabezas nonché la pellicola che ha attratto sul regista gli occhi di Hollywood.

