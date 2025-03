Titanic: trama, cast e streaming del film con Leonardo DiCaprio

Questa sera, giovedì 20 marzo 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Titanic, film del 1997 diretto, scritto, prodotto e co-montato da James Cameron. La pellicola è un colossal epico-romantico di carattere storico, interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli di Jack e Rose, due membri di classi sociali opposte che si innamorano a bordo della sfortunata nave RMS Titanic, realmente naufragata il 15 aprile 1912, durante il suo viaggio inaugurale, a seguito dello schianto contro un iceberg. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1912 a Southampton, la diciassettenne Rose DeWitt Bukater, il suo ricco fidanzato Caledon “Cal” Hockley e la madre vedova di Rose Ruth salgono a bordo del Titanic. Rose è una ragazza che vive agli ordini di sua madre, che l’ha costretta a fidanzarsi con Cal per risolvere i problemi finanziari della famiglia e mantenere il loro status di classe agiata. Nel frattempo, Jack Dawson, un giovane artista povero del Wisconsin, vince un biglietto di terza classe del Titanic in una partita di poker. Dopo aver salpato, Rose, disperata dal suo fidanzamento senza amore, scavalca la ringhiera di poppa con l’intenzione di suicidarsi. Jack la convince a ritornare a bordo. Tuttavia, si verifica un incidente e Rose sta per cadere in mare. Jack riesce a salvarla, ma in quel momento arrivano le autorità della nave, allarmate dalle urla della ragazza, e vedendo una scena equivoca, credono che Jack abbia tentato di abusare di lei e lo arrestano. Ma Rose lo difende, nascondendo il suo tentato suicidio con una bugia e spiegando che è stato lui a salvarla. Per ringraziarlo, Cal e gli altri passeggeri lo invitano a condividere una cena con loro e raccontare la sua storia.

Titanic: il cast

Abbiamo visto la trama di Titanic, ma qual è il cast completo del film in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kate Winslet: Rose DeWitt Bukater

Leonardo DiCaprio: Jack Dawson

Gloria Stuart: Rose DeWitt Bukater-Dawson Calvert (Rose anziana)

Billy Zane: Caledon “Cal” Hockley

Frances Fisher: Ruth DeWitt Bukater

Kathy Bates: Margaret “Molly” Brown

Victor Garber: Thomas Andrews

Bernard Hill: Capitano Edward Smith

Jonathan Hyde: Joseph Bruce Ismay

David Warner: Spicer Lovejoy

Danny Nucci: Fabrizio De Rossi

Jason Barry: Tommy Ryan

Bill Paxton: Brock Lovett

Suzy Amis: Lizzy Calvert

Lewis Abernathy: Lewis Bodine

Nicholas Cascone: Bobby Buell

Anatoly M. Sagalevitch: Anatoly Milkailavich

Mark Lindsay Chapman: comandante in 2ª Henry T. Wilde

Ron Donachie: Henry J. Bailey

Ewan Stewart: 1º uff. William M. Murdoch

Jonathan Phillips: 2º uff. Charles Lightoller

Kevin De La Noy: 3º uff. Herbert Pitman

Simon Crane: 4º uff. Joseph Boxhall

Ioan Gruffudd: 5º uff. Harold Lowe

Edward Fletcher: 6º uff. James P. Moody

Amy Gaipa: Trudy Bolt

Rocky Taylor: Bert Cartmell

Alexandrea Owens: Cora Cartmell

Camilla Overbye Roos: Helga Dahl

Eric Braeden: John Jacob Astor

Charlotte Chatton: Madeleine Astor

Bernard Fox: colonnello Archibald Gracie IV

Michael Ensign: Benjamin Guggenheim

Fannie Brett: Madame Léontine Aubart

Martin Jarvis: Sir Cosmo Duff Gordon

Rosalind Ayres: Lady Lucy Duff Gordon

Rochelle Rose: Contessa di Rothes

Streaming e tv

Dove vedere Titanic in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 20 marzo 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.