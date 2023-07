Non solo il Grande Fratello. Anche il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, è finito nel mirino di Pier Silvio Berlusconi. Secondo quanto riporta il settimanale NuovoTv, l’ad Mediaset avrebbe imposto una linea più moderata anche al dating show che notoriamente conta sulla presenza fissa di Tina Cipollari come opinionista.

Berlusconi avrebbe dato all’opinionista del programma un vero e proprio ultimatum: basta con il trash, altrimenti dovrà chiudere con il programma di Maria De Filippi. Non solo, per dare un nuovo colore al parterre di Canale 5, gli autori e l’ad avrebbe concordato sull’idea di trovare uno spazio per sensibilizzare sui cani e più in generale sugli animali.

Intanto l’opinionista sostiene di non aver ricevuto alcun avviso riguardo al suo ruolo in tv. “Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no”, ha fatto sapere lei a margine della serata beYOUtiful al Pride Village Virgo di Padova. “Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto alcun avviso – ha detto a Leggo.it -. Penso di esserci ancora”. Per il momento non c’è ancora una data certa sul ritorno di Uomini e Donne su Canale 5, ma sembra che possa trattarsi di lunedì 11 settembre.