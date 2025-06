Tim Summer Hits 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, 13 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda (da Roma, piazza del Popolo) la prima puntata dei Tim Summer Hits 2025, la rassegna estiva che riunisce buona parte dei cantanti più amati della nostra scena musicale con la conduzione di Andrea Delogu e Carlo Conti. In tutto quattro serate di grande musica in onda su Rai 1. Dove vedere i Tim Summer Hits 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e radio

L’evento musicale, come detto, va in onda stasera – 13 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Appuntamento live in radio su Radio 2.

Tim Summer Hits 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming i Tim Summer Hits 2025, ma quante puntate sono previste? In tutto quattro appuntamenti su Rai 1 e Radio 2. Si parte il 13 giugno 2025. Lo show si è svolto a Piazza del Popolo dal 7 al 10 giugno. Ecco la programmazione completa: