Tim Summer Hits 2025: cantanti, conduttori, ospiti, cast, scaletta, artisti, location, anticipazioni, quante puntate, streaming, Rai 1

Sono Andrea Delogu e Carlo Conti i conduttori, anche quest’anno, dei Tim Summer Hits 2025, uno degli eventi dell’estate più in voga e attesi, con tutti i cantanti in voga del momento sul palco di Piazza del Popolo a Roma. Appuntamento su Rai 1 il venerdì sera a partire dal 13 giugno 2025. Si tratta in tutto di quattro serate, che sono state registrate nei giorni scorsi, il 7, 8, 9 e 10 giugno. Vediamo insieme il cast con i cantanti e gli ospiti.

Location e conduttori

A guidare questo viaggio musicale estivo ritroviamo la coppia ormai collaudata composta da Andrea Delogu e Carlo Conti, pronti a trascinare il pubblico in un clima di festa. L’evento si svolge in una delle cornici più suggestive di Roma, Piazza del Popolo, che per l’occasione si accende di luci, energia e hit destinate ad accompagnarci per tutta l’estate. Lo show va in onda in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico.

Cast, cantanti, conduttori, ospiti

Più di 80 sono gli artisti che animeranno Piazza del Popolo. Non mancheranno le sorprese. Vediamo insieme i nomi che sono stati annunciati per le quattro serate. L’evento è stato registrato dal 7 al 10 giugno.

Prima serata – Aiello, Alex Wyse, Antonia, Baby K, Benji & Fede, Boomdabash e Loredana Bertè, Ghali, Lorella Cuccarini, Michele Bravi e Mida, Nek, Petit, Planet Funk, Raf, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Tredici Pietro, Trigno, Vale Lp e Lil Jolie.

Seconda serata – Brunori Sas, Carl Brave, Chiara Galiazzo, Coez, Cristiano Malgioglio, Diodato, Emis Killa, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi & Dani Faiv, Finley & Nina Zilli, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Joan Thiele, LDA, Levante, Luchè, Marco Masini, Noemi, Olly, Patty Pravo, Sarah Toscano, Tananai, Venerus.

Terza serata – Alessandra Amoroso, BigMama, Chiamamifaro, Coez, Coma_Cose, Ermal Meta, Eugenio in Via di Gioia, Fabio Rovazzi, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fuckyourclique, Gaia, Jacopo Sol, Leo Gassmann, Lorenzo Fragola, Ludwig & Sabrina Salerno, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Rose Villain, Serena Brancale, Settembre, The Kolors.

Quarta serata –Achille Lauro, Alex Britti, Alfa, Annalisa, A-Clark, Vinny & Iva Zanicchi, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Clara, Clementino, Fedez, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Negramaro, Sayf, Shablo + Guests, Tropico.

Tim Summer Hits 2025: quante puntate

TIM Summer Hits è un vero e proprio show musicale che parte da una delle piazze più iconiche del nostro Paese e, a seguire, andrà in onda in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio2 con quattro appuntamenti. Appuntamento ogni venerdì in prima serata dal 13 giugno. Potrebbe seguire una puntata finale di Best of. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 13 giugno 2025

Seconda puntata: 20 giugno 2025

Terza puntata: 27 giugno 2025

Quarta puntata: 4 luglio 2025

Streaming e tv

Dove vedere il Tim Summer Hits in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 in quattro serate dal 13 giugno 2025 alle ore 21.30 e in streaming e on demand su Rai Play. Diretta Radio su Radio 2.