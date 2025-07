Tim Summer Hits 2025: scaletta, cantanti, conduttori, cast, ospiti e location

Questa sera, venerdì 11 luglio 2025, su Rai 1 e Radio 2 va in onda da piazza del Popolo a Roma la quinta puntata del Tim Summer Hits 2025, la rassegna musicale dell’estate condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. In tutto quattro appuntamenti su Rai 1 e Radio 2. Lo show si è svolto a Piazza del Popolo dal 7 al 10 giugno. Vediamo chi sono i cantanti e la scaletta di questa sera.

Cantanti, cast, scaletta, artisti

Tantissimi protagonisti della scena discografica nazionale si esibiranno davanti alle migliaia di persone presenti in piazza del Popolo. Ecco i cantanti previsti per la puntata del Tim Summer Hits 2025 in onda questa sera su Rai 1: Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Boomdabash e Loredana Bertè, Bresh, Chiamamifaro, Chiara Galiazzo, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Emis Killa, Eugenio in Via di Gioia, Fedez e Clara, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Jacopo Sol | Lda, Luchè, Michele Bravi e Mida, Negramaro, Noemi, Olly, Petit, Riki e Lorella Cuccarini, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Tananai, The Kolors, Vale Lp e Lil Jolie, Venerus.

Quante puntate

Abbiamo visto i cantanti e il cast, ma quante puntate sono previste per il Tim Summer Hits 2025 in onda su Rai 1? Vediamo ora la programmazione completa:

Prima puntata: 13 giugno 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: 20 giugno 2025 TRASMESSA

Terza puntata: 27 giugno 2025 TRASMESSA

Quarta puntata: 4 luglio 2025 TRASMESSA

Quinta puntata: 11 luglio 2025 OGGI

Streaming e tv

Dove vedere il Tim Summer Hits in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 in cinque serate dal 13 giugno 2025 alle ore 21.30 e in streaming e on demand su Rai Play. Diretta Radio su Radio 2.