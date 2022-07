Tim Summer Hits 2022: la scaletta della quinta serata, ordine d’uscita dei cantanti

Questa sera, giovedì 28 luglio 2022, va in onda la quinta puntata di Tim Summer Hits 2022. Il concerto itinerante cambia più volte location nel corso delle settimane: la quinta puntata, trasmessa in differita su Rai 2, è stata girata a Rimini. Sul palcoscenico tantissimi cantanti, che cambiano di puntata in puntata. L’unica costante resta la conduzione, affidata a Stefano De Martino e Andrea Delogu. Ma qual è la scaletta della quinta puntata in onda stasera, giovedì 28 luglio? Scopriamolo insieme.

La scaletta: ordine di uscita dei cantanti

Ancora una volta sono tantissimi gli artisti che animeranno il palcoscenico di Tim Summer Hits 2022. Il concerto dell’estate condotto da Stefano De Martino accoglie nuovi artisti sul palco. Dopo il grande successo riscontrato nelle precedenti settimane, il concerto torna in onda su Rai 2. La quarta puntata porta sul palco artisti come Rkomi, Loredana Bertè, Francesca Michielin e tanti altri. Di seguito vediamo qual è la scaletta del nuovo appuntamento musicale in onda giovedì 28 luglio 2022 e l’ordine di uscita dei cantanti di Tim Summer Hits 2022. Premettiamo che l’ordine potrebbe mutare nel corso della serata:

Alex

Ana Mena

Matteo Bocelli

Clementino

Emis Killa

Giusy Ferreri

Franco 126

Loredana Bertè

Gabry Ponte

Lum!x

Rocco Hunt

LDA

Valerio Lundini e I Vazzanikki

Francesca Michielin

Olly

Willie Peyote

Priestess

Francesco Renga

Rkomi

Federico Rossi

Rovere e Chiamamifaro

Silvia Salemi

Bob Sinclar e Nyv

Il Tre

Nina Zilli.

Tim Summer Hits 2022 streaming e TV

Dove vedere Tim Summer Hits in diretta TV e live streaming? Il concerto come già anticipato va in onda su Rai 2 con la quinta puntata giovedì 28 luglio 2022 in prima serata, alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto via streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Infine è disponibile anche su Rai Radio 2 e Radio Italia.