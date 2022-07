Tim Summer Hits 2022: anticipazioni, cantanti e scaletta di oggi, 25 luglio

Torna l’appuntamento con Tim Summer Hits 2022, il concerto dell’estate promosso da Tim che vede alla conduzione un magnifico duo. Stefano De Martino è affiancato da Andrea Delogu e insieme girano diverse città d’Italia regalando al pubblico uno spettacolo musicale tutto estivo. La quarta tappa è ambientata nel suggestivo borgo di Portopiccolo che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina. Ma quali sono gli artisti attesi sul palco? Scopriamo tutte le anticipazioni.

Anticipazioni: cantanti e scaletta

Come già anticipato, la terza puntata di Tim Summer Hits 2022 ha scelto come ambientazione il golfo di Trieste. E sul palco si cambia musica, perché gli artisti cambiano di serata in serata. Ecco quali sono i cantanti che si esibiranno questa sera per la quarta tappa. Precisiamo che questo non è l’ordine di uscita corretto degli artisti per cui non è da intendere come scaletta:

Aka7even

Michele Bravi

Coez

Dargen D’amico

Elisa

Elodie

Fedez, Tananai e Mara Sattei

Giusy Ferreri

Francesco Gabbani

Chiara Galiazzo

Raphael Gualazzi

La Rappresentante Di Lista

LDA

Marco Masini

Nek

The Kolors

Tommaso Paradiso

Rettore e Tancredi

Vegas Jones, Nika Paris e Room9

Tim Summer Hits 2022 streaming e TV

Dove vedere Tim Summer Hits in diretta TV e live streaming? Il concerto come già anticipato va in onda su Rai 2 con la quarta puntata lunedì 25 luglio 2022 in prima serata, alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto via streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Infine è disponibile anche su Rai Radio 2 e Radio Italia.