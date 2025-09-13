Tim Music Awards 2025: anticipazioni, cantanti, scaletta, quante puntate e streaming

Questa sera, sabato 13 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di Tim Music Awards 2025, lo show in cui viene consegnato il più importante riconoscimento legato alle vendite discografiche e all’entertainment. Teatro dell’evento: l’Arena di Verona. Alla conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la quattordicesima volta insieme sul palco, dove sono attese le stelle della musica italiana, che regaleranno al pubblico emozioni e momenti “live” esclusivi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, ospiti, cantanti e scaletta

Il pubblico potrà rivivere i successi che hanno fatto da colonna sonora all’anno appena trascorso. Due serate in cui la musica diventa racconto e celebrazione di un Paese intero. Ogni premio sarà il riconoscimento di un percorso artistico che ha conquistato il pubblico. Tra gli artisti di questa edizione: Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Antonello Venditti,Astro, Bresh,Brunori SAS, Elodie, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra, Fedez, Fiorella Mannoia, Gaia, Gigi D’Alessio, Giorgia, Guè, Il Volo, Irama, Laura Pausini,Lazza, Ligabue, Luchè, Lucio Corsi, Marco Masini, Marco Mengoni, Mario Biondi, Max Pezzali, Nayt, Olly, Papa V, Nerissima Serpe, Fritu Pinguini tattici nucleari, Pooh, Rose Villain, Tananai, The Kolors, Umberto Tozzi, e con Andrea Pucci e Enrico Brignano.

Durante le serate, saranno premiati gli Album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e i Singoli Platino e Multiplatino usciti tra settembre 2024 e settembre 2025. Spazio anche ai riconoscimenti per i grandi live: eventi e tour che hanno superato le 100mila presenze (Oro), le 200mila (Platino) e le 300mila (Diamante) certificate da SIAE. Non mancheranno, come da tradizione, degli importanti Premi Speciali per i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile. Ogni premio sarà il riconoscimento di un percorso artistico che ha conquistato il pubblico. Qual è la scaletta di Tim Music Awards? L’ordine di uscita dei cantanti non è stato reso noto.

Tim Music Awards: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tim Music Awards 2025 su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: la prima venerdì 12 settembre 2025; la seconda e ultima sabato 13 settembre 2025.

Streaming e tv

Dove vedere Tim Music Awards 2025 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.