Ticket to Paradise: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, 9 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ticket to Paradise, film del 2022 diretto da Ol Parker con George Clooney e Julia Roberts. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver scoperto che la figlia, durante il viaggio fatto a Bali con un’amica per festeggiare la laurea, vuole sposare un ragazzo indigeno che ha appena conosciuto, una coppia di divorziati raggiunge l’isola per cercare di impedire un matrimonio così avventato. I due, nonostante siano in pessimi rapporti, collaborano tra loro, fingendo di appoggiare la figlia, ma in realtà si adoperano in ogni modo, persino rubando gli anelli, per boicottare il matrimonio e, al contempo, iniziano a riavvicinarsi, quando il giovane fidanzato della madre, un affascinante pilota francese, si presenta a sorpresa a Bali e le chiede di sposarla. Alla fine i due giovani si sposano con la sincera approvazione dei genitori e rimangono a vivere a Bali. La mamma, il giorno dopo il matrimonio della figlia, rifiuta la proposta di matrimonio del fidanzato. I due ex coniugi, all’inizio della traversata che li sta riportando all’aeroporto per far ritorno negli Stati Uniti, si buttano dal battello per tornare insieme sull’isola.

Ticket to Paradise: il cast

Abbiamo visto la trama di Ticket to Paradise, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

George Clooney: David Cotton

Julia Roberts: Georgia Cotton

Kaitlyn Dever: Lily Cotton

Maxime Bouttier: Gede

Billie Lourd: Wren Butler

Lucas Bravo: Paul

Genevieve Lemon: Beth Ann

Agung Pindha: Wayan

Cintya Dharmayanti: Losi

Ifa Barry: Suli

Arielle Carver-O’Neill: Kimberley

Sean Lynch: Rob

Streaming e tv

Dove vedere Ticket to Paradise in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 9 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.