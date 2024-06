Ti presento i miei: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 14 giugno 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ti presento i miei (Meet the Parents), film commedia del 2000 co-prodotto e diretto da Jay Roach. La pellicola è il primo capitolo di una trilogia che comprende Mi presenti i tuoi? (Meet the Fockers, 2004) e Vi presento i nostri (Little Fockers, 2010). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chicago. Greg Fotter è un infermiere che intende fare la proposta di matrimonio alla sua ragazza, Pam Byrnes, maestra d’asilo, ma il progetto salta quando scopre che Bob Banks, fidanzato di Debbie, sorella di Pam, lo ha preceduto (non prima però di aver chiesto il permesso a Jack, padre delle sorelle). Due settimane dopo, Greg e Pam vengono invitati per un weekend nella casa dei Byrnes a Oyster Bay, nel Long Island, in occasione delle nozze di Debbie e Bob, così Greg pensa di approfittare dell’evento per chiedere il permesso a Jack. Decide di portarsi dietro l’anello di fidanzamento che ha comprato per Pam, ma la compagnia aerea perde il suo bagaglio e con esso il gioiello. Greg conosce Jack, sua moglie Dina e l’amatissimo gatto dei due, chiamato Sfigatto, al quale Jack ha insegnato a usare il water invece della sabbietta. I primi approcci si rivelano piuttosto imbarazzanti per Greg, specie con Jack, il quale lo critica in maniera non troppo velata sulle differenze tra lui e la loro famiglia, mentre Greg cerca in tutti i modi di farsi apprezzare, pur con esiti fallimentari. Nel pomeriggio Greg accompagna Jack all’emporio perché questi possa prendere qualche bene di prima necessità per il weekend, e qui Greg spia Jack mentre scambia dei documenti con un uomo dal fare sospetto. La sera, mente stanno cenando, Greg fa delle boccacce a un vaso pensando che ci sia una delle telecamerine commercializzate da Jack per tenere sotto controllo le babysitter, ma in realtà si tratta di un’urna con le ceneri della madre di Jack; mentre Greg stappa una bottiglia di champagne, dai discorsi salta fuori il nome di Kevin, che scopre essere l’ex ragazzo di Pam, e il tappo colpisce proprio l’urna, che cade per terra e si frantuma attirando Sfigatto, che urina proprio in mezzo alle ceneri.

Ti presento i miei: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ti presento i miei, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert De Niro: Jack Byrnes

Ben Stiller: Gaylord “Greg” Fotter

Blythe Danner: Dina Byrnes

Teri Polo: Pam Byrnes

James Rebhorn: Larry Banks

Jon Abrahams: Danny Byrnes

Phyllis George: Linda Banks

Kali Rocha: assistente di volo

Tom McCarthy: Bob Banks

Nicole DeHuff: Debbie Byrnes

Owen Wilson: Kevin Rawley

Streaming e tv

Dove vedere Ti presento i miei in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 14 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.