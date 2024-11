This is Me streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, 20 novembre 2024, su Canale 5 in prima serata va in onda This is Me, la prima puntata dello show condotto da Silvia Toffanin che celebra i grandi personaggi nati nella scuola di Amici e che poi hanno avuto grande successo nella musica o nel ballo. Uno speciale in tre puntate in collaborazione tra Amici e Verissimo. Ma dove vedere This is Me in diretta tv e in streaming?

In tv

Appuntamento in prima serata questa sera, 20 novembre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5. La conduzione è di Silvia Toffanin. This Is Me celebra non solo le performance artistiche, ma anche i sogni e i sacrifici che hanno trasformato aspiranti artisti in protagonisti della musica e della danza, sia in Italia che all’estero. In un percorso narrativo intenso, Toffanin ripercorrerà le storie dei talenti più amati, esplorando il loro cammino dall’uscita dal talent show fino al raggiungimento della popolarità.

This is Me streaming live

Se non siete a casa potete seguire This is Me in diretta streaming o recuperare le puntate on demand su Mediaset Infinity.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming, ma quante puntate sono previste per This is me? In tutto tre prime serate, in onda su Canale 5 con la conduzione di Silvia Toffanin, dal 20 novembre 2024 e in onda ogni mercoledì. Si tratta di uno speciale Amici – Verissimo che segna il debutto della conduttrice in prima serata.