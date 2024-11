This is Me: anticipazioni, ospiti, Silvia Toffanin, Amici, Maria De Filippi, quante puntate, ballerini, cantanti, come funziona, streaming, Canale 5

This is me è il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dal 20 novembre 2024 per celebrare il percorso di tanti talenti sbocciati ad Amici di Maria De Filippi e che poi hanno avuto grande successo nel campo della musica o del ballo, come testimoniano i dischi venduti o le varie partecipazioni a Sanremo. Si tratta di tre prime serate evento di festa con le quali i grandi nomi dello spettacolo nati da Amici si raccontano, tra inizi, successi e progetti futuri. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

This is me, speciale Amici – Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che debutta alla guida di un programma di prima serata, ha l’intento di celebrare le carriere di alcuni tra gli artisti più amati del celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Prodotto da Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, con la regia di Andrea Vicario e la direzione artistica di Stéphane Jarny, già dietro il Serale di Amici negli ultimi anni, This is me sarà uno speciale in cui si intrecceranno emozioni, musica, danza e con un cast dei più importanti artisti che hanno fatto la storia di Amici.

Silvia Toffanin accompagnerà il pubblico alla (ri)scoperta delle storie degli ex alunni di Amici. Tre sono le serate evento in palinsesto, a partire dal 20 novembre, tutte in prima serata. In studio ci saranno volti noti che hanno partecipato al talent show, artisti che hanno cominciato proprio nella scuola la loro carriera di ballerini, cantanti, attori.

Gli ospiti e il cast

Nel corso di This is me rivedremo alcuni tra i talenti sbocciati all’interno della Scuola più famosa d’Italia, come: Annalisa, Elodie, Emma, Irama, Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè, Ambeta Toromani, Vincenzo Durevole, Vincenzo Di Primo, Holden, Giulia Stabile, Marisol Castellanos, Petit, Irama, Serena Carella, Mida, Isobel Kinnear, Diana Del Bufalo, Stash, Alessandra Amoroso, Andreas Muller.

Non mancheranno anche alcuni ospiti speciali, come: Tedua che duetterà con Annalisa, Fiorella Mannoia che duetterà con Alessandra Amoroso, Veronica Peparini che ballerà con Andreas Muller, Big Mama che si esibirà con Gaia, Il Volo che duetterà con Sarah (vincitrice di Amici 23), Ornella Vanoni che affiancherà Giordana Angi, LDA che canterà insieme al padre Gigi D’Alessio, e tanti altri ancora. Prevista la partecipazione anche di Fred De Palma, Baby Gang e Fabri Fibra.

“È una bella sfida, prima di tutto con me stessa. Una sfida che ho accolto con gioia perché si tratta di un progetto che celebra la storia di Amici, una realtà unica, che porta la firma di Maria De Filippi – ha raccontato Silvia Toffanin a Chi – Da oltre vent’anni è una factory straordinaria nello scenario televisivo italiano. Una scuola, anche di vita, in cui ragazzi con grandi doti artistiche imparano che solo con l’impegno, il lavoro e la determinazione si può arrivare a realizzare un sogno, sviluppare un talento e farne il mestiere della vita. Molti di questi ragazzi li ho visti crescere, fino a diventare grandi artisti. Ho seguito i loro percorsi e li ho intervistati. Ritrovarli e ripercorrere insieme le fasi della loro carriera, dall’ingresso fino al successo di oggi, mi entusiasma e mi emoziona”.

This Is Me celebra non solo le performance artistiche, ma anche i sogni e i sacrifici che hanno trasformato aspiranti artisti in protagonisti della musica e della danza, sia in Italia che all’estero. In un percorso narrativo intenso, Toffanin ripercorrerà le storie dei talenti più amati, esplorando il loro cammino dall’uscita dal talent show fino al raggiungimento della popolarità.

Nel corso delle tre serate, grandi ospiti, personaggi di spicco della cultura e dello spettacolo, si alterneranno per rendere omaggio ai talenti che sono riusciti a lasciare un segno nel mondo dello spettacolo. Tra performance e interviste, This Is Me offrirà momenti di riflessione e ispirazione, per ricordare come un sogno possa diventare realtà.

This is Me: quante puntate

Quante puntate sono previste per This is me? In tutto tre prime serate, in onda su Canale 5 con la conduzione di Silvia Toffanin, dal 20 novembre 2024 e in onda ogni mercoledì. Si tratta di uno speciale Amici – Verissimo che segna il debutto della conduttrice in prima serata.

Prima puntata: 20 novembre 2024

Seconda puntata: 27 novembre 2024

Terza puntata: 4 dicembre 2024

Streaming e tv

Dove vedere This is Me in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione ogni mercoledì alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.