This is Me: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per This is me, il nuovo show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin? Si tratta di uno speciale Amici – Verissimo in onda dal 20 novembre 2024 per celebrare il percorso di tanti talenti sbocciati ad Amici, che poi hanno avuto gande successo come ballerini o cantanti. Uno speciale in cui si intrecceranno emozioni, musica, danza e con un cast dei più importanti artisti che hanno fatto la storia di Amici, raccontando i loro sogni e i loro progetti. In tutto sono previste tre puntate, in prima serata su Canale 5 dal 20 novembre 2024 alle ore 21.30. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 20 novembre 2024

Seconda puntata: 27 novembre 2024

Terza puntata: 4 dicembre 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) This is me? Il programma va in onda ogni mercoledì in prima serata alle ore 21.30 dal 20 novembre e dura fino a mezzanotte e mezza. La durata quindi è di tre ore. Per Silvia Toffanin si tratta dell’esordio come conduttrice in prima serata. Tra gli ospiti Emma, Alessandra Amoroso, Diana Del Bufalo, Giuseppe Giofrè, Anbeta Toromani, Elena D’Amario, Giulia Stabile, ma anche nomi legati alle edizioni più recenti come Sarah, Mida, Petit, Marisol e Holden.

Streaming e tv

Dove vedere This is Me in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione ogni mercoledì alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.