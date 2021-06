The Winner Is: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Winner Is 2021, lo show con Gerry Scotti in onda il sabato sera su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda cinque puntate, tutte al sabato sera. La prima il 5 giugno; l’ultima il 3 luglio. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 5 giugno 2021

Seconda puntata: sabato 12 giugno 2021

Terza puntata: sabato 19 giugno 2021

Quarta puntata: sabato 26 giugno 2021

Quinta puntata: sabato 3 luglio 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di The Winner Is? La messa in onda dello show è in programma dalle ore 21,30 alle ore 00,45. La durata prevista è quindi di circa 3 ore e 15 minuti (pubblicità incluse). Come funziona lo show? Ogni concorrente sarà giudicato da una giuria composta da 100 elementi capitanata da due volti noti della tv italiana: Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, e Mara Maionchi, produttrice discografica. Quattro si qualificheranno alla semifinale dopo le sfide del primo turno e solo due accederanno alla finalissima che decreterà il vincitore della puntata.

Streaming e tv

Dove vedere The winner is in diretta tv e live streaming? Lo show andrà in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.