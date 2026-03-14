The Whale: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 14 marzo 2026, alle ore 21.30 su Rai 3 va in onda il film The Whale, pellicola del 2022 diretta da Darren Aronofsky. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonima opera teatrale del 2012 scritta da Samuel D. Hunter, autore anche della sceneggiatura. Per la sua interpretazione del protagonista, Brendan Fraser ha vinto l’Oscar al miglior attore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Il film diretto da Darren Aronofsky, racconta la storia di Charlie (Brendan Fraser), un professore d’inglese che soffre di grave obesità e vive recluso in casa. L’uomo tiene corsi universitari di scrittura online, tenendo sempre la webcam spenta. Charlie ha perso ogni rapporto con il mondo esterno, compreso il legame con la figlia adolescente, Ellie (Sadie Sink), che no vede da diversi anni. L’unica persona che Charlie frequenta è Liz (Hong Chau), l’infermiera che lo aiuta con le medicazioni e le cure.

Dopo una diagnosi che attesta che a Charlie resta poco tempo da vivere, ‘uomo decide di riallacciare i rapporti con la figlia, per cercare un’ultima possibilità di riscatto. Nel frattempo nella sua vita entra anche Thomas (Ty Simpkins), un giovane membro della New Life Church che tenta di evangelizzarlo. La presenza di nuove persone – e soprattutto di Ellie – nella vita di Charlie porterà l’uomo a scavare nei propri ricordi e nei traumi che lo hanno portato a essere chi è oggi.

The Whale: il cast del film

Tanti gli attori celebri nel cast del film The Whale, tra cui Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau, Huck Milner, Sathya Sridharan. Ma vediamo insieme il cast completo.

Brendan Fraser: Charlie

Sadie Sink: Ellie

Jacey Sink: Ellie da bambina

Ty Simpkins: Thomas

Hong Chau: Liz

Samantha Morton: Mary

Sathya Sridharan: Dan

Streaming e tv

Dove vedere in tv e streaming The Whale? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 14 marzo 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.