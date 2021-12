The War – Il pianeta delle scimmie: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The War – Il pianeta delle scimmie, film del 2017 diretto da Matt Reeves. Si tratta del nono film della serie de Il pianeta delle scimmie iniziata nel 1968 e tratta dal romanzo omonimo del 1963 di Pierre Boulle, nonché terzo film della serie reboot avviata nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie e proseguita con Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie del 2014. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anno 2028. Sono trascorsi due anni dall’inizio della guerra tra le scimmie evolute, guidate dallo scimpanzé Cesare, e gli umani sopravvissuti. Un rimasuglio delle forze armate statunitensi guidato da uno spietato colonnello di nome J. Wesley McCullough dà la caccia alle scimmie, aiutati da alcune scimmie traditrici che preferiscono la schiavitù alla morte, convinte che non ci sia modo di battere gli umani. A seguito di una feroce battaglia nella foresta, Cesare sceglie di liberare i soldati umani catturati e di rimandarli dal loro leader, il Colonnello, con il messaggio che se gli umani lasceranno in pace le scimmie, non ci saranno più scontri. Cesare e i suoi fanno ritorno nella loro nuova colonia costruita in una grande grotta nascosta dietro una cascata, dove il figlio di Cesare, Occhi Blu, torna da un lungo viaggio e riferisce di aver trovato un posto oltre il deserto dove le scimmie potranno costruire una nuova casa al sicuro dagli umani. Winter, un gorilla albino, insiste nel voler partire quella notte stessa, proposito impossibile e che Cesare si vede costretto a rimandare. Di notte, la colonia viene attaccata da un gruppo di soldati, tra i quali c’è anche il Colonnello che uccide Cornelia, la moglie di Cesare, e Occhi Blu. Il mattino dopo, terminato l’attacco, Cesare manda il suo branco verso la nuova terra da colonizzare e affida il suo unico figlio sopravvissuto, Cornelius, a Lake, la compagna di Occhi Blu; parte dunque da solo alla ricerca del Colonnello, infiammato dal desiderio di vendicare la sua famiglia, e viene presto raggiunto dai suoi compagni, l’ex-maschio alfa Rocket, l’orangotango Maurice e il gorilla Luca, che riescono a convincerlo a portarli con lui.

The War – Il pianeta delle scimmie: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The War – Il pianeta delle scimmie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Andy Serkis: Cesare

Karin Konoval: Maurice

Amiah Miller: Nova

Woody Harrelson: colonnello J. Wesley McCullough

Ty Olsson: Red

Gabriel Chavarria: predicatore

Steve Zahn: Scimmia cattiva

Judy Greer: Cornelia

Terry Notary: Rocket

Roger R. Cross: capitano

Toby Kebbell: Koba

Streaming e tv

Dove vedere The War – Il pianeta delle scimmie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.