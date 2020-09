The War – Il pianeta delle scimmie in prima tv su Italia 1: trama, cast e streaming

Su Italia 1 martedì 29 settembre 2020 arriva in prima tv il film The War – Il pianeta delle scimmie, il nono film della serie Il pianeta delle scimmie diretto da Matt Reeves e uscito in sala nel 2017. La serie di appartenenza è iniziata nel 1968 ed è tratta dall’omonimo romanzo di Pierre Boulle (pubblicato nel 1963). Inoltre, si tratta del terzo film della serie reboot partita nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie e Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast.

The War, Il pianeta delle scimmie: la trama

Lo scontro tra scimmie e uomini in questo film sembra essere inevitabile. A guidare le scimmie c’è Cesare, protagonista anche di questo film, condottiero giusto e malinconico che molto presto abbandona l’idea di poter ottenere la pace con gli uomini e in più vuole vendicare le perdite subite, per questo dichiara guerra agli uomini. A guidare la fazione opposta c’è il colonnello Wesley McCullough, che si rifiuta di cedere il pianeta ai primati e marcia con le sue truppe per distruggerli. Intanto le scimmie divisi a gruppi si addentrano in una landa innevata cercando un misterioso fortino che potrebbe cambiare il destino del pianeta.

The War, Il pianeta delle scimmie: il cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo da Andy Serkis, che interpreta Cesare, mentre Karin Konoval è Maurice. Amiah Miller interpreta Nova, mentre Woody Harrelson è il colonnello Wesley McCullough. Ty Olsson è Red, mentre Gabriel Chavarria è il predicatore. Poi nel cast vediamo anche Steve Zahn, Judy Greer, Terry Notary e Roger R. Cross.

The War, Il pianeta delle scimmie: dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere The War – Il pianeta delle scimmie? Il film va in onda martedì 29 settembre 2020 alle ore 21:30 su Italia 1. La rete Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.

